Την πρόθεσή του να μην αναλάβει στρατιωτική δράση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες κάλπες της 3ης Νοεμβρίου κατέστησε σαφή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με δηλώσεις του την Πέμπτη (8/10).

Η τοποθέτηση αυτή οριοθετεί οριστικά τη στάση της Ουάσιγκτον, ακυρώνοντας τις φήμες που ήθελαν το αμερικανικό Πεντάγωνο να επεξεργάζεται σχέδια για άμεσα πλήγματα κατά της Τεχεράνης.

Οι επαφές, ο αποκλεισμός και τα Στενά του Ορμούζ

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός ηγέτης σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εποικοδομητικές συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία. Παράλληλα, περιέγραψε το Ιράν ως ιδιαίτερα εξασθενημένο σε οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο, διαβεβαιώνοντας πως η αμερικανική απόφαση για επιβολή κυρώσεων θα παραμείνει αμετακίνητη.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε τα στοιχεία της προηγούμενης νύχτας, αναφέροντας ότι 22 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου διακινήθηκαν μέσω των Στενών του Ορμούζ χωρίς κανένα από αυτά να έχει ως προορισμό ή σημείο αναχώρησης το Ιράν. «Δεν πρόκειται να εκδηλωθεί αμερικανική επίθεση πριν τις εκλογές», ξεκαθάρισε, συμπληρώνοντας με έμφαση πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό οπλοστάσιο.

Προετοιμασίες του Πενταγώνου και αποκαλύψεις των ΜΜΕ

Η τοποθέτηση του προέδρου ήρθε ως απάντηση σε ένα κύμα δημοσιευμάτων από μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με το NBC News, η ηγεσία της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ είχε εξετάσει το ενδεχόμενο ευρείας κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Την ίδια στιγμή, το περιοδικό The Atlantic αποκάλυψε ότι είχε ζητηθεί από τις ένοπλες δυνάμεις να καταρτίσουν επιχειρησιακά σενάρια με ορίζοντα υλοποίησης πριν την ψηφοφορία του Νοεμβρίου. Από την πλευρά του, το Axios μετέδωσε ότι η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) είχε λάβει οδηγίες να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για πιθανή επανέναρξη των επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί τελική απόφαση από τον Λευκό Οίκο.

Στο στόχαστρο ενεργειακές και πυρηνικές υποδομές

Βάσει των ίδιων πληροφοριών, ένα νέο κύμα επιθέσεων θα μπορούσε να περιλαμβάνει καίρια πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, στρατηγικούς στόχους καθώς και πυρηνικά κέντρα. Πηγές της αμερικανικής κυβέρνησης σημείωναν στο The Atlantic πως η ιδέα για δράση πριν από τις κάλπες συνδεόταν με την επιθυμία επίδειξης αποτελεσματικότητας στο μέτωπο της σύγκρουσης, αν και ο ακριβής χρόνος και η έκταση των πληγμάτων παρέμεναν ρευστά.

Μετατόπιση τακτικής και ενίσχυση δυνάμεων

Η απόφαση για αποχή από τη στρατιωτική δράση αυτή τη χρονική στιγμή, αποτελεί μεταστροφή σε σχέση με τους αρχικούς σχεδιασμούς. Ήδη από τον Αύγουστο, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε διαβεβαιώσει διεθνείς συμμάχους ότι οι ΗΠΑ δεν σκόπευαν να εμπλακούν σε νέες ευρείες πολεμικές επιχειρήσεις άμεσα, τακτική που αναμενόταν να διατηρηθεί έως τις εκλογές.

Αντί της στρατιωτικής ισχύος, η Ουάσιγκτον έδωσε προτεραιότητα στην οικονομική ασφυξία, στον ναυτικό αποκλεισμό και στη διασφάλιση της ομαλής ροής πετρελαίου από άλλες χώρες, μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Παρ’ όλα αυτά, η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή συνεχίζει να ενισχύεται. Όπως αποκάλυψε το ισραηλινό μέσο Ynet, το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt μαζί με πρόσθετες δυνάμεις πεζοναυτών μεταστάθμευσαν προς τη Μέση Ανατολή, εν μέρει λόγω της κρίσης με το Ιράν και της κλιμάκωσης των συγκρούσεων στην Υεμένη μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι.

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι το διπλωματικό αδιέξοδο διατηρεί αυξημένο τον κίνδυνο μιας νέας ανάφλεξης.