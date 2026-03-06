Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του στο Truth Social, τόνισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία συμφωνία με την Τεχεράνη, παρά μόνο άνευ όρων παράδοση του Ιράν.

Η ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ

«Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν εκτός από την ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ! Μετά από αυτό, και την επιλογή ενός/μίας ΜΕΓΑΛΟΥ/ΩΝ & ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ/ΩΝ Ηγέτη/ων, εμείς, και πολλοί από τους υπέροχους και πολύ γενναίους συμμάχους και εταίρους μας, θα εργαστούμε ακούραστα για να επαναφέρουμε το Ιράν από το χείλος της καταστροφής, κάνοντάς το οικονομικά μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ. ΤΟ ΙΡΑΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΛΛΟΝ. «ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΟ (MIGA!)».

