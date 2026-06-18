⁠Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη πως «κανείς» δεν επιτέθηκε σκόπιμα σε ένα σχολείο θηλέων στο Ιράν τον Φεβρουάριο, επικαλούμενος μια έρευνα για το περιστατικό.

Το πλήγμα της 28ης Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου, είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 175 παιδιά και εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους. Ο Τραμπ είχε αρχικά υποστηρίξει, χωρίς στοιχεία, ότι το Ιράν ήταν υπεύθυνο. Έκτοτε έχει πει πως δεν γνωρίζει πολλά σχετικά με τον βομβαρδισμό, πως η έρευνα συνεχίζεται και ότι θα αποδεχθεί τα αποτελέσματά της.

«Βρίσκεται υπό έρευνα», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο περιθώριο της συνόδου της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, προσθέτοντας πως λάθη γίνονται στον πόλεμο.

«Κανείς δεν το έκανε σκόπιμα», υπογράμμισε.

Το Reuters μετέδωσε πρώτο ότι μια αρχική εσωτερική έρευνα του αμερικανικού στρατού έδειξε πως αμερικανικές δυνάμεις ήταν πιθανόν υπεύθυνες για το θανάσιμο πλήγμα στη Μινάμπ.

Το Πεντάγωνο έχει έκτοτε αναβαθμίσει την έρευνα, αλλά δεν έχει επιβεβαιώσει κανένα προκαταρκτικό εύρημα.

Τον περασμένο μήνα, ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε ότι η έρευνα για την επίθεση στο σχολείο θηλέων ήταν «περίπλοκη», δεδομένου ότι βρισκόταν σε μια ενεργή ιρανική βάση πυραύλων κρουζ, αλλά ότι η έρευνα πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της.