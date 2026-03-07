«Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν είναι μια υπηρεσία που προσφέρουμε, όχι για τη Μέση Ανατολή αλλά για ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Φλόριντα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Εκπληκτικά βήματα εναντίον του Ιράν»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του στη Φλόριντα στη Σύνοδο Κορυφής «Ασπίδα της Αμερικής», λέγοντας ότι «οι ΗΠΑ έχουν κάνει εκπληκτικά βήματα εναντίον του Ιράν», για να προσθέσει ότι οι αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν έχουν βλάψει σημαντικά τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι το Ναυτικό, η Αεροπορία και οι υποδομές επικοινωνιών του έχουν πληγεί σοβαρά.

Υπογράμμισε ότι οι Αμερικανικές Δυνάμεις κατέστρεψαν 42 ιρανικά ναυτικά πλοία τις τελευταίες ημέρες, καθώς και ένα μεγάλο μέρος των αεροπορικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της χώρας. «Αυτοί ήταν άρρωστοι άνθρωποι, πολύ άρρωστοι άνθρωποι», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

#BREAKING: US President Donald Trump claims that Iran was “very close” to obtaining a nuclear weapon, stating: “We did the world a favor” pic.twitter.com/mPh50IgWpD — The New Region (@thenewregion) March 7, 2026

Νέος στρατιωτικός συνασπισμός «για την εξάλειψη των καρτέλ»

Την ίδια στιγμή, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, ανακοίνωσε έναν νέο στρατιωτικό συνασπισμό «για την εξάλειψη των καρτέλ» στο Δυτικό Ημισφαίριο, τονίζοντας ότι 17 κράτη έχουν επίσημα εισέλθει στη συμμαχία.

🚨 JUST IN: President Trump in Florida takes massive group photo with El Salvador President Nayib Bukele, Argentina President Javier Milei and other Latin American leaders at the SHIELD OF AMERICAS ceremony These leaders are vowing to step up targeting the CARTELS with Trump,… pic.twitter.com/8gVOn8JfZy — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 7, 2026

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, πρόκειται να επισκεφθεί αργότερα τη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ντόβερ, προκειμένου να παραστεί στην επίσημη τελετή υποδοχής των σορών έξι Αμερικανών στρατιωτικών, που έχουν χάσει μέχρι στιγμής, τη ζωή τους στη σύγκρουση.