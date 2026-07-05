Με φόντο τους εορτασμούς για την Ημέρα Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να στρέψει ξανά τα βέλη του προς την Ευρώπη, ασκώντας δριμεία κριτική για τον τρόπο που χειρίζεται τις μεταναστευτικές ροές.

Αν και η τοποθέτησή του δεν συνδέθηκε με κάποιο πρόσφατο, συγκεκριμένο περιστατικό, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την άποψη ότι η Γηραιά Ήπειρος υφίσταται ήδη τις αρνητικές συνέπειες των επιλογών της στο συγκεκριμένο ζήτημα.

«Γίνεστε χώρα του Τρίτου Κόσμου»

Στο μήνυμά του, ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα οξύ τόνο, συνδέοντας άμεσα τη μετανάστευση με την αλλοίωση της φυσιογνωμίας των κρατών και την ασφάλεια.

«Η Ευρώπη διαπιστώνει πλέον πως όταν υποδέχεσαι εγκληματίες από τον Τρίτο Κόσμο, μετατρέπεσαι και ο ίδιος σε χώρα του Τρίτου Κόσμου. Αυτό συμβαίνει ραγδαία, σε κλάσματα δευτερολέπτου. Η δική μου εκλογή έγινε ακριβώς την κατάλληλη στιγμή!», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μια πάγια πολιτική θέση με έντονες αντιδράσεις

Η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, καθώς ο Αμερικανός ηγέτης έχει επανειλημμένα βάλει στο στόχαστρο τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την πολιτική των «ανοιχτών συνόρων».

Στο παρελθόν, έχει υποστηρίξει πολλές φορές ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που αναζητούν καταφύγιο στη Δύση κρύβονται στοιχεία με παραβατικό υπόβαθρο. Η ρητορική αυτή συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έντονης και διεθνούς πολιτικής αντιπαράθεσης.