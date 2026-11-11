Ηχηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη (11/11), με αφορμή τους εορτασμούς για την Ημέρα των Βετεράνων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφού νωρίτερα είχε παραστεί στις επίσημες εκδηλώσεις μνήμης στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος έστρεψε τα βέλη του στο Ιράν, διαμηνύοντας πως το καθεστώς δεν πρόκειται ποτέ να καταστεί πυρηνική δύναμη.

«Θέλω να απευθύνω ένα πολύ ξεχωριστό ευχαριστώ σε κάθε στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων που εργάζεται αυτή τη στιγμή για να διασφαλίσει ότι το νούμερο ένα κράτος στον κόσμο που χρηματοδοτεί την τρομοκρατία, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, δεν θα αποκτήσει ΠΟΤΕ πυρηνικό όπλο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αφήνοντας σαφείς αιχμές για το ενδεχόμενο ανάληψης περαιτέρω στρατιωτικής δράσης, ο ίδιος συμπλήρωσε: «Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να καταστρέψουμε άλλο μέρος εκείνης της χώρας».

Παράλληλα, ο Τραμπ δεν δίστασε να επιρρίψει την πλήρη ευθύνη για τη χρόνια ένταση στην ιρανική πλευρά, αναφέροντας: «Η Αμερική δεν ξεκίνησε πόλεμο με το Ιράν. Το Ιράν διεξάγει πόλεμο κατά της Αμερικής από το 1979».

Οι απειλές της Τεχεράνης για χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις

Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου καταγράφηκε μόλις λίγες ώρες μετά τις εμπρηστικές δηλώσεις από πλευράς Τεχεράνης, η οποία απείλησε ευθέως να πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ακόμη και σε ευρωπαϊκό έδαφος, σε περίπτωση που αυτές χρησιμοποιηθούν ως ορμητήρια για επιθέσεις εναντίον της.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής του ιρανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Μοχσέν Ρεζαΐ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο λιβανέζικο δίκτυο al-Mayadeen, προειδοποίησε: «Αν αμερικανικά αεροσκάφη απογειωθούν από αμερικανική στρατιωτική βάση, ακόμη και από κάποια που βρίσκεται σε ευρωπαϊκή χώρα ή σε άλλη απομακρυσμένη περιοχή, για να βομβαρδίσουν το Ιράν, θα πλήξουμε αυτές τις βάσεις».

Ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους, ο Ρεζαΐ υποστήριξε την ικανότητα της χώρας του να χτυπήσει σε μεγάλες αποστάσεις, καταλήγοντας: «Ενδέχεται να στοχεύσουμε ορισμένα νησιά, για τα οποία εκείνοι πιστεύουν ότι οι πύραυλοί μας δεν μπορούν να φτάσουν».