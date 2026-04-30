Ο Αμερικανός Πρόεδρος απαντάει εκ νέου στον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, με αφορμή τους χειρισμούς των ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν, μέσω της πλατφόρμας Truth Social.

Ο Μερτς, ερωτηθείς για την αρχική δυσφορία της Ουάσινγκτον, επέμεινε στη θέση του ότι οι ΗΠΑ στερούνται στρατηγικής εξόδου από τη σύγκρουση με την Τεχεράνη και υφίστανται ταπείνωση από το Ιράν.

Ο Τραμπ επιτέθηκε προσωπικά στον καγκελάριο, αποκαλώντας τον “αναποτελεσματικό”, ενώ τον προέτρυψε να ασχοληθεί με “την διαλυμένη του χώρα”.

«Ο Καγκελάριος της Γερμανίας θα έπρεπε να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία/Ουκρανία (όπου έχει αποδειχθεί εντελώς αναποτελεσματικός!), και να διορθώσει τη διαλυμένη χώρα του, ιδιαίτερα σε θέματα Μετανάστευσης και Ενέργειας, και λιγότερο χρόνο στο να παρεμβαίνει σε όσους προσπαθούν να εξαλείψουν την πυρηνική απειλή του Ιράν, καθιστώντας έτσι τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, πιο ασφαλή!» γράφει στην ανάρτησή του ο Τραμπ.