Νέα σφοδρή επίθεση κατά των New York Times, εξαπέλυσε με δύο διαδοχικές αναρτήσεις του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο 80χρονος Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, κατηγορεί ευθέως την εφημερίδα για διαστρέβλωση της πραγματικότητας σχετικά με το Ιράν και προαναγγέλλει ότι θα εντάξει τα σχετικά δημοσιεύματα στην αγωγή πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει καταθέσει εναντίον της, εδώ και ημέρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε αρχικά στο Truth Social, έναν τίτλο δημοσιεύματος των New York Times, που ανέφερε: «Τι άλλαξε μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες πολέμου; Οι αναλυτές λένε ότι όχι και πολλά».

Απαντώντας με οργίλο ύφος, ο Αμερικανός πρόεδρος αμφισβήτησε πλήρως το συμπέρασμα της εφημερίδας, υποστηρίζοντας στην πρώτη ανάρτησή του, ότι οι εξελίξεις ήταν καθοριστικές και εκτεταμένες και πως οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν υποστεί συντριπτικό πλήγμα.

Όπως ανέφερε, «ο στρατός τους έχει τελειώσει», ενώ πρόσθεσε ότι «το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί» και ότι «η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί». Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι οι εγκαταστάσεις εκτόξευσης, οι πύραυλοι, τα drones και οι δυνατότητες παραγωγής τους έχουν σχεδόν εξουδετερωθεί.

President Trump Truth Social post: “The headline in the Corrupt and Failing New York Times: “What Changed After Almost 4 Months of War? Analysts Say Not Much.” REALLY? Their Military is DONE, their Navy is GONE, their Air Force is GONE, their Launching Pads, Missiles, Drones and… pic.twitter.com/T4Orz1n3Sz — Mossad Commentary (@MOSSADil) June 21, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι οι δύο ανώτερες βαθμίδες της ηγεσίας της χώρας έχουν απομακρυνθεί, ότι ο πληθωρισμός έχει φθάσει το 250% και ότι η οικονομία της χώρας έχει καταρρεύσει.

Στην ίδια ανάρτηση ανέφερε επίσης ότι οι στρατιώτες δεν πληρώνονται, ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά και ότι η παραγωγή πετρελαίου συνεχίζεται κανονικά.

Παράλληλα, αντιπαρέβαλε την εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζοντας ότι το αμερικανικό χρηματιστήριο και η αγορά εργασίας βρίσκονται σε επίπεδα-ρεκόρ.

Ολοκληρώνοντας την πρώτη του ανάρτηση, ο Τραμπ επιτέθηκε προσωπικά στους συντάκτες της εφημερίδας, χαρακτηρίζοντάς τους «διεφθαρμένους και ανήθικους δειλούς».

«Αυτά είναι όσα έχουν αλλάξει, και ακόμη περισσότερα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντ. Τραμπ.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε με νέα ανάρτηση στο Truth Social, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους της προσωπικής του αντιπαράθεσης με τους New York Times.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο τρόπος με τον οποίο η εφημερίδα καλύπτει τις εξελίξεις σε ένα «πολύ πληγωμένο και καταπονημένο Ιράν», όπως το χαρακτήρισε, βασίζεται σε «ψεύτικα και επινοημένα γεγονότα».

Μάλιστα, έφθασε στο σημείο να χαρακτηρίσει τη δημοσιογραφική κάλυψη της εφημερίδας «προδοτική», γράφοντας ότι, κατά την άποψή του, η στάση των New York Times συνιστά «προδοσία».

( @realDonaldTrump – Truth Social Post )

( Donald J. Trump – Jun 21 2026, 6:28 PM ET ) The way the Corrupt and Failing New York Times is covering stories on a very battered and beat up Iran, through FAKE & MADE UP “FACTS” is, in my opinion, “TREASONOUS.” I will be adding all of… pic.twitter.com/a894qWBJWN — Fan Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) June 21, 2026

Επίσης, προανήγγειλε ότι θα προσθέσει τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα στην αγωγή πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει ήδη καταθέσει εναντίον της εφημερίδας.

«Θα προσθέσω όλα τα ψευδή και γελοία ρεπορτάζ τους στην αγωγή πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχω καταθέσει εναντίον τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας με τον ισχυρισμό ότι «είναι εγκληματίες».