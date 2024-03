Ο Ντόναλντ Τραμπ καλείται εντός της ημέρας να καταθέσει ένα ομόλογο με το οποίο θα καλύπτει ποσό ύψους 454 εκατομμύριων δολαρίων, που προκύπτει από μια δικαστική απόφαση, για απάτη, ειδάλλως θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον κίνδυνο, ότι η πολιτεία της Νέας Υόρκης να προχωρήσει στην κατάσχεση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων του.

Ο Τραμπ, που επιδιώκει να επιστρέψει στον προεδρικό θώκο φέτος, πρέπει είτε να πληρώσει τα χρήματα από μόνος του ή να καταθέσει ένα ομόλογο, ενώ θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της 16ης Φεβρουαρίου του δικαστή Άρθουρ Ένγκορον σε βάρος του, βάσει της οποίας παραποίησε την καθαρή αξία της περιουσίας του και της μεσιτικής εταιρείας της οικογένειάς του, προκειμένου να εξαπατήσει δανειστές και ασφαλιστές.

Σήμερα το πρωί, ο Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως το ποσό που όρισε ο Ένγκορον είναι «ανέντιμο».

«Θα έπρεπε να είναι ΜΗΔΕΝ, ΔΕΝ ΕΚΑΝΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΑΘΟΣ», σημείωσε.

Η ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ απηύθυνε την Παρασκευή έκκληση, για δωρεές από «ένα εκατομμύριο πατριώτες υπέρ του Τραμπ», λέγοντας πως ο «εμβληματικός Trump Tower» βρίσκεται μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων, που κινδυνεύουν με κατάσχεση.

Trump arrives in court for hearing this morning.

ABC: “It looks like he’s going address the cameras, let’s listen.”

Trump: “This is a witch hunt, it’s a hoax. Thank-you!”#Trump2024 pic.twitter.com/JIjhcsEyMZ

— 🦉⭐️ Melissa Dawn ⭐️🦉 (@GenXNewsOnX) March 25, 2024