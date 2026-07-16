Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το Ιράν επέτρεψε σε Αμερικανίδα πολίτη, η οποία όπως ανέφερε, είχε κρατηθεί «αδίκως» από τον Δεκέμβριο του 2024, να εγκαταλείψει τη χώρα.

Σε ανάρτησή του, στο Truth Social, δήλωσε ότι η Αμερικανίδα πολίτης βρίσκεται πλέον με ασφάλεια εκτός Ιράν και ότι η κατάσταση της υγείας της είναι καλή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την κίνηση αυτή, την οποία χαρακτήρισε «χειρονομία καλής θέλησης» από την πλευρά του Ιράν.