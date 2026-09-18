Σε κρίσιμο σταυροδρόμι φαίνεται να βρίσκεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να προαναγγέλλει μια «μεγάλη απόφαση» για το επόμενο βήμα της αμερικανικής στρατιωτικής πολιτικής, μιλώντας στο αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο Axios.

Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης, σημειώνοντας ότι βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική επιλογή αναφορικά με τη συνέχιση των επιχειρήσεων στην περιοχή.

Στο μεταξύ, την Τρίτη αναμένεται να έχει συνάντηση με τους ηγέτες έξι χωρών του Κόλπου της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και του Ομάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την επόμενη ημέρα της σύγκρουσης, καθώς στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί το ερώτημα εάν θα υπάρξει χώρος για νέες διπλωματικές προσπάθειες ή εάν θα επιλεγεί η εντατικοποίηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το Axios, η στήριξη των περιφερειακών συμμάχων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τον Τραμπ, εφόσον αποφασίσει να διατηρήσει ή να επεκτείνει τη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο η κατάσταση να οδηγηθεί σε παρατεταμένο αδιέξοδο, με τη σύγκρουση να βρίσκεται σε μια ιδιότυπη κατάσταση «ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη».

Παράλληλα, εκτιμάται ότι μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ ενδέχεται να υπάρξει περιθώριο για την επίτευξη μιας συμφωνίας. Μετά τις εκλογές, ωστόσο, δεν αποκλείεται να ακολουθήσει νέα ένταση και πιο σφοδρές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ο Τραμπ είχε εμφανιστεί αισιόδοξος για την έκβαση της σύγκρουσης, δηλώνοντας: «Ελπίζουμε ότι βρισκόμαστε προς το τέλος του πολέμου». Αναφερόμενος στο Ιράν, υποστήριξε ότι υπάρχει διάθεση για συμφωνία, ενώ αποκάλυψε πως διατηρεί απευθείας επικοινωνία με την Τεχεράνη, χωρίς να προχωρήσει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, ο Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, έδωσαν εντολή να διατηρηθεί μέχρι το τέλος του έτους το υφιστάμενο επίπεδο των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει σύντομα να αποσαφηνίσει τον τελικό στόχο της αποστολής, καθώς η παρατεταμένη διατήρηση των δυνάμεων χωρίς σαφή στρατηγική κατεύθυνση δεν θεωρείται βιώσιμη.

Η επικείμενη συνάντηση του Τραμπ με τους ηγέτες των χωρών του Κόλπου και οι αποφάσεις που θα ακολουθήσουν αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της σύγκρουσης, με την επόμενη περίοδο να θεωρείται κρίσιμη τόσο για την περιφερειακή ασφάλεια όσο και για τις διεθνείς ισορροπίες.