Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που ακόμη ζυγίζει τις επιλογές του όσον αφορά το Ιράν, διεμήνυσε χθες μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος ότι «μεγάλη δύναμη» του στρατού των ΗΠΑ κινείται προς την Ισλαμική Δημοκρατία και ότι συνεχίζει να παρακολουθεί «πολύ στενά» τι κάνει η πολιτική ηγεσία στην Τεχεράνη, με φόντο τις ανταλλαγές απειλών το τελευταίο διάστημα μετά τις μαζικές διαδηλώσεις–και την αιματηρή καταστολή τους–σε πολλές ιρανικές πόλεις.

Δήλωσε πως θα πάει στην Κίνα τον Απρίλιο και ο ομόλογός του Σι θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον στα τέλη του 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο αεροσκάφος του ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο και ότι ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ περί τα τέλη του 2026.

«Ανυπομονώ να δω τον πρόεδρο Σι», είπε ο Τραμπ. «Είχα πάντα πολύ καλή σχέση (με) τον πρόεδρο Σι της Κίνας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Τραμπ η σχέση των δύο μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, αλλά τα πράγματα πλέον έχουν βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό. Πρόσθεσε πως η Κίνα αγοράζει πλέον μεγάλες ποσότητες αμερικανικής σόγιας, κάτι που ευνοεί τους Αμερικανούς αγρότες, όπως τόνισε.

Θα συμμετάσχει εκτενώς στην εκστρατεία των Ρεπουμπλικάνων ενόψει ενδιάμεσων εκλογών

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο αεροσκάφος του ότι σχεδιάζει να συμμετάσχει εκτενώς στην προεκλογική εκστρατεία της παράταξής του φέτος, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι ετοιμάζονται για μάχη στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Θα κάνω πολλά ταξίδια στο πλαίσιο της εκστρατείας», ανέφερε.

Ο Τραμπ, που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο πριν από έναν χρόνο, τον Ιανουάριο του 2025, επανέλαβε πως οι «πρόεδροι εν ενεργεία δεν μοιάζουν να τα πηγαίνουν καλά» στις βουλευτικές εκλογές του μέσου των θητειών τους.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters