Σε μία «ιστορική» συμφωνία για το μέλλον της Μέσης Ανατολής έκαναν λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη Δευτέρα (29/9), στο πλαίσιο της κοινής συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής τους.
Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για μια ιστορική ημέρα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στη Χαμάς πως αν δεν δεχτεί την πρόταση είκοσι σημείων, το Ισραήλ θα έχει «λευκή επιταγή» να κάνει «ό,τι χρειαστεί στη Γάζα».
Με τη σειρά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε πως «αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο τότε το Ισραήλ θα τελειώσει το έργο από μόνο του».
Δείτε το βίντεο της κοινής συνέντευξης τύπου πουν παραχώρησαν οι δύο ηγέτες:
Τραμπ: «Σήμερα είναι μία μεγάλη ημέρα για την ειρήνη»
Σήμερα είναι μια μεγάλη στιγμή για την ανθρωπότητα, μια μεγάλη ημέρα για την ειρήνη», είπε στην αρχή της τοποθέτησής του ο Ντόναλντ Τραμπ.
«Είχαμε μια επικοδομητική συνεργασία με τον φίλο Νετανιάχου. Είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια μεγάλη μέρα για την παγκόσμια ανθρωπότητα. Σήμερα είναι ιστορική μέρα για την ειρήνη. Συζητήσαμε για το πώς θα βάλουμε τέλος στον πόλεμο» συμπλήρωσε.
Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για «εξαιρετικά πολύπλοκα» ζητήματα που πηγαίνουν πίσω στους αιώνες και συνεπώς η συνεργασία των εμπλεκόμενων μερών ήταν δύσκολη και απαιτούσε ισχυρή θέληση, προκειμένου να βρεθεί μια λύση.
«Θα ήθελα να γνωρίζουν οι συγγενείς των ισραηλινών απαχθέντων ότι επιστρέφουν άμεσα οι όμηροι και οι σοροί των θυμάτων. Αυτό θα αποτελέσει και την απαρχή για το τέλος του πολέμου. Η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει εντός 72 ωρών τους ομήρους», είπε ο Τραμπ.
«Αν η Χαμάς δεν αποδεχτεί αυτή την πρόταση, αν και το προαίσθημά μου είναι πολύ θετικό, θα γίνει ό, τι πρέπει να γίνει», είπε ο Τραμπ. «Θέλουμε να αποστρατικοποιηθεί η Γάζα άμεσα», είπε ο Τραμπ λέγοντας ότι πρέπει να αφοπλιστεί η Χαμάς και «βασιζόμαστε» στις χώρες-συμμάχους για να το ρυθμίσουν αυτό.
Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως οι αραβικές χώρες θα αναλάβουν τις απευθείας διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς. Τόνισε ότι οι ηγέτες έχουν δεσμευτεί γι’ αυτό και πως ΗΠΑ και Ισραήλ θα περιμένουν τα αποτελέσματα.
«Το Συμβούλιο της Ειρήνης» θα αναλάβει τη Γάζα υπό την εποπτεία του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ, με τη συμμετοχή του Τόνι Μπλερ και άλλων προσωπικοτήτων.
Το Ισραήλ πρέπει να γνωρίζει ότι φέρνουμε πίσω στο Ισραήλ 20 ζωντανούς ομήρους και 32 σορούς.
«Τη Χαμάς την εξέλεξε ο παλαιστινιακός λαός, αλλά όλοι θέλουν να ζήσουν εν ειρήνη και μέχρι τώρα δεν το έχουν καταφέρει», σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και συνέχισε: «Αυτή τη στιγμή η Παλαιστίνη έχει τη στήριξη του περισσότερου μουσουλμανικού κόσμου και πλούσιων αραβικών κρατών. Και γι’ αυτό προσωπικά έκανα ό,τι μπορούσα για την επίτευξη της ειρήνης».
Νετανιάχου: «Υποστηρίζω το σχέδιό σας να τερματιστεί ο πόλεμος»
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα από την Ουάσινγκτον ότι “υποστηρίζει” το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για να τερματιστεί ο πόλεμος, απειλώντας παράλληλα ότι θα “τελειώσει τη δουλειά” εάν η Χαμάς το απορρίψει. «Σήμερα κάνουμε ένα κρίσιμο βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Υποστηρίζω το σχέδιό σας να τερματιστεί ο πόλεμος» δήλωσε, αρχίζοντας τις δηλώσεις του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.
«Υποστηρίζω το σχέδιό σας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το οποίο μας επιτρέπει να επιτύχουμε τους πολεμικούς μας στόχους», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο.
«Όλοι οι όμηροί μας, οι ζωντανοί και οι νεκροί, θα επιστρέψουν αμέσως στην πατρίδα. Η Χαμάς θα αφοπλιστεί. Η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Το Ισραήλ θα διατηρήσει την ευθύνη της ασφάλειας εκεί (στον παλαιστινιακό θύλακα σ.σ.), συμπεριλαμβανομένης μιας περιμέτρου ασφαλείας, για ένα χρονικό διάστημα».
«Εάν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιό σας, κύριε πρόεδρε, ή εάν πουν ότι το αποδέχονται αλλά στη συνέχεια κάνουν τα πάντα για να το μπλοκάρουν, το Ισραήλ θα τελειώσει τη δουλειά μόνο του», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός από τον Λευκό Οίκο.
«Εάν αρνηθεί η Χαμάς, Μπίμπι θα σε στηρίξω στην καταστροφή της»
Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε ότι εάν η ένοπλη ομάδα της Χαμάς δεν αποδεχτεί το σχέδιο, τότε το Ισραήλ «θα έχει την πλήρη υποστήριξή μου» για να «ολοκληρώσει το έργο της καταστροφής της απειλής της Χαμάς».
«Μπίμπι, θα είχες την πλήρη υποστήριξή μας για να κάνεις αυτό που θα έπρεπε να κάνεις», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον Νετανιάχου. Ωστόσο, επανέλαβε ότι ελπίζει ότι θα καταλήξουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία.
«Η ασφάλεια του Ισραήλ είναι πολύ σημαντική. Θα είμαστε μαζί σας για να σας υποστηρίξουμε, για να λειτουργήσει αυτό. Δεν είναι κάτι βραχυπρόθεσμο, ελπίζουμε να κρατήσει περισσότερο», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στους Ισραηλινούς.
Μίλησε για την «πραγματική φιλία» που συνδέει ΗΠΑ και Ισραήλ, με αναφορά στις συμφωνίες του Αβραάμ. Μάλιστα είπε πως ακόμα και το Ιράν θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτές τις συμφωνίες που έχουν γίνει ανάμεσα στο Ισραήλ και αρκετά αραβικά κράτη.
Ο Αμερικανός πρόεδρος έπλεξε το εγκώμιο του Ισραήλ: «Δε θέλω σε καμία περίπτωση το Ισραήλ να κάνει συμβιβασμούς σε σχέση με την ασφάλειά του», είπε ο Τραμπ.
Τόνισε πως το Ισραήλ δεν έχει πλέον πολλούς εχθρούς στη Μέση Ανατολή, λέγοντας πως οι χώρες που έχουν αναπτύξει καλές σχέσεις μαζί του έχουν προοδεύσει, σε αντίθεση με όσες προσπαθούν να το πλήξουν.
Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα με τον πρωθυπουργό του Κατάρ Αλ-Θάνι και ευχαρίστησε εκείνον καθώς και τον Νετανιάχου για την εξαιρετική συνεργασία.
«Τώρα πια η Χαμάς πρέπει να δεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν στο σχέδιό μας», είπε ο Τραμπ και συνέχισε: «Είναι μια εξαιρετικά δίκαιη πρόταση» που πρέπει να δεχθούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Νετανιάχου: «Κάναμε ένα βήμα για το τέλος του πολέμου»
Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο Μπενιαμίν Νετανιάχου που ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειές του: «Είστε ο πιο σπουδαίος φίλος που είχε το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο. Σήμερα κάναμε ένα βήμα για το τέλος του πολέμου. Υποστηρίζω το σχέδιό σας, δηλαδή την επιστροφή των ομήρων και τον αφοπλισμό, την αποστρατικοποίηση της Χαμάς ώστε να μην απειλήσει ποτέ ξανά το Ισραήλ», είπε αρχικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
Μάλιστα, πρόσθεσε ότι: «Το Ισραήλ θα τελειώσει τη δουλειά με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο. Αλλά πρέπει να τελειώσει. Εμείς προτιμούμε τον εύκολο τρόπο», είπε ο Νετανιάχου.
Σχετικά με την Παλαιστινιακή Αρχή, χαιρέτησε την αναφορά του Τραμπ ότι για να συμμετέχει στη διοίκηση της Γάζας πρέπει να μεταρρυθμιστεί ριζικά, μεταξύ άλλων να αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ.
«Δε θα είναι μια καινούρια αρχή μόνο στη Γάζα, αλλά για όλη την περιοχή». Αναφέρθηκε και εκείνος στις συμφωνίες του Αβραάμ και στην προοπτική ένταξης περισσότερων κρατών σε αυτές.
«Δε θα ξεχάσουμε ποτέ την 7η Οκτωβρίου και θα κάνουμε ό, τι χρειάζεται για να μην ξεχαστεί ποτέ», είπε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι οι εχθροί του Ισραήλ έμαθαν τί συμβαίνει όταν επιτίθενται στο Ισραήλ.
Παράλληλα ευχαρίστησε πολλές φορές τον Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τη φράση «υπό την ηγεσία σας».
Σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία με τον ηγέτη του Κατάρ, τόνισε πως το Ισραήλ στόχευε τρομοκράτες και δεν είχε σκοπό να κινηθεί εναντίον του Κατάρ. «Ο θεός να ευλογεί την Αμερική και το Ισραήλ», είπε ο Νετανιάχου ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του.
Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
Εν τω μεταξύ ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.
Το σχέδιο περιλαμβάνει τη μετατροπή της Γάζας σε «αποριζοσπαστικοποιημένη ζώνη χωρίς τρομοκρατία, που δεν θα αποτελεί απειλή για τους γείτονές της», καθώς και την «ανασυγκρότηση της Γάζας προς όφελος του λαού της, ο οποίος έχει υποφέρει αρκετά».
«Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με αυτή την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως. Οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν στην συμφωνηθείσα γραμμή για να προετοιμαστούν για την απελευθέρωση των ομήρων».
Σύμφωνα με το Reuters, μεταξύ των βασικών σημείων που παρουσιάζονται είναι:
– Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως, με όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις -συμπεριλαμβανομένων των βομβαρδισμών- να αναστέλλονται.
– Το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει ή καταλάβει τη Γάζα.
– Κανείς Παλαιστίνιος δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα είναι ελεύθεροι να το κάνουν και ελεύθεροι να επιστρέψουν.
– Θα δημιουργηθεί ένα σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης του Τραμπ «για την ανοικοδόμηση και την αναζωογόνηση της Γάζας».
– Εντός 72 ωρών από την αποδοχή της πρότασης από το Ισραήλ, όλοι οι εναπομείναντες όμηροι – ζωντανοί και νεκροί- θα επιστραφούν.
– Οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων «για να συμφωνήσουν σε έναν πολιτικό ορίζοντα για ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη».
– Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με Άραβες και διεθνείς εταίρους «για την ανάπτυξη μιας προσωρινής διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης που θα αναπτυχθεί άμεσα στη Γάζα».
– Τα μέλη της Χαμάς που θα δεσμευτούν για ειρηνική συνύπαρξη και θα παροπλίσουν τα όπλα τους θα λάβουν αμνηστία.
– Μόλις απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 ισόβιους κρατούμενους συν 1.700 Παλαιστίνιους που κρατούνται μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023.
– Η είσοδος και η διανομή βοήθειας θα προχωρήσουν χωρίς παρεμβολές από δύο μέρη μέσω του ΟΗΕ
– Η Χαμάς και άλλες παρατάξεις συμφωνούν να μην έχουν κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, άμεσο ή έμμεσο ή με οποιαδήποτε μορφή
Η τέταρτη επίσκεψη Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο
Η σημερινή (29/9) επίσκεψη στο Λευκό Οίκο είναι η τέταρτη φετινή επίσκεψη του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξανόμενη πίεση για να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.
Προσερχόμενος στη συνάντηση ο Αμερικανός πρόεδρος, δήλωσε πολύ αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.
Ο Νετανιάχου δεν απάντησε σε ερωτήσεις.
BREAKING: President Trump greets Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the White House, saying he’s “very confident” there will be peace in Gaza soon. pic.twitter.com/nHMcFZ1kay
— Fox News (@FoxNews) September 29, 2025
Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα».
Η δήλωση αυτή έγινε λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου, στο Οβάλ Γραφείο.
Ελπίζουμε ότι θα συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές, ο πρόεδρος Τραμπ θα μιλήσει με το Κατάρ (ένα από τα κράτη – διαμεσολαβητές), τονίστηκε, ωστόσο η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι Χαμάς και Ισραήλ θα είναι «κάπως δυσαρεστημένοι» από τη συμφωνία.
Λίγο πριν τη σημερινή συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ φαίνεται να ασκεί πιέσεις στις ΗΠΑ προκειμένου να προβούν σε αλλαγές στο ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ για τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού του ρόλου του Κατάρ στη μεταπολεμική Γάζα, αναφέρει το Ynet.
Το Ισραήλ έχει θέσει ορισμένες προϋποθέσεις για την επόμενη ημέρα στη Γάζα, κάποιες από τις οποίες ωστόσο δεν είναι αποδεκτές από τη Χαμάς.
Σύμφωνα με το σχέδιο 21 σημείων του Τραμπ, η Χαμάς θα απελευθερώσει και τους 48 ομήρους -ζωντανούς και νεκρούς- εντός 48 ωρών, ενώ οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις θα σταματήσουν και τα στρατεύματα θα αποσυρθούν σταδιακά.
Η Χαμάς θα αφοπλιστεί και δεν θα έχει κανέναν ρόλο στη διακυβέρνηση της παλαιστινιακής περιοχής, θα εγκαθιδρυθεί μια μεταβατική διοίκηση και θα εφαρμοστεί σχέδιο αποριζοσπαστικοποίησης των σχολείων και των τεμενών.
Το Ισραήλ, από την άλλη, θα συμφωνήσει να απελευθερώσει Παλαιστίνιους κρατούμενους και να επιτρέψει σημαντικά περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.
Επισημαίνεται ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφή τη στάση του, δηλώνοντας την Παρασκευή (26/9) ότι «δεν θα επιτρέψει» στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να προσαρτήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Politico: «Ο Νετανιάχου είναι απομονωμένος»
Ο Ντόναλντ Τραμπ θα προσπαθήσει να καλύψει το χάσμα με έναν απομονωμένο Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να θεωρεί ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χάνει τον έλεγχο της εξουσίας, δήλωσαν δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της αμερικανικής διοίκησης στο Politico.
Μάλιστα, σε σχετικές δηλώσεις του στο Politico, ένας αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφερε: «Ο Μπίμπι [σ.σ. Μπενιαμίν Νετανιάχου] βρίσκεται στο δικό του νησί. Όχι μόνο μακριά από εμάς, αλλά και από την ίδια του την κυβέρνηση».
Ένας άλλος αξιωματούχος τόνισε, επίσης, ότι η έντονη τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης είχε στόχο «να εμφανιστεί πολύ σκληρός δημόσια, αφήνοντας όμως περιθώρια για διαπραγματεύσεις σε ιδιωτικό επίπεδο».
Η αυξανόμενη απογοήτευση του Ντόναλντ Τραμπ από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου – ιδίως μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στην Ντόχα – που εξόργισαν τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον ανάγκασαν να ζητήσει συγγνώμη από έναν βασικό σύμμαχο – δεν αναιρεί το γεγονός ότι «θα προσπαθήσει να τον πείσει να συμφωνήσει σε κάποιους όρους, ώστε να μπορέσουν να τους μεταφέρουν στη Χαμάς και να προχωρήσει επιτέλους κάτι».
Ωστόσο, όπως πρόσθεσε ο εν λόγω αξιωματούχος, «υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να εκτροχιαστεί η διαδικασία».
ΗΠΑ: Το Κατάρ και το Ισραήλ θα συνεργαστούν με τις ΗΠΑ για να επιλύσουν τις "αμοιβαίες αιτιάσεις" τους - Ο Νετανιάχου υπόσχεται ότι δεν θα πλήξει ξανά το Κατάρ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ οργάνωσε μια τριμερή τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα μεταξύ του ιδίου, του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρωθυπουργού του Κατάρ σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.
Ο Νετανιάχου εξέφρασε στον αλ Θάνι τη βαθύτατη λύπη του για το πυραυλικό πλήγμα εναντίον στόχων της Χαμάς στη Ντόχα, κατά το οποίο σκοτώθηκε κατά λάθος ένας Καταριανός στρατιώτης. Δήλωσε επίσης ότι λυπάται βαθιά που η χώρα του παραβίασε την εθνική κυριαρχία του Κατάρ και διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ δεν θα προχωρήσει ξανά σε τέτοια επίθεση στο μέλλον.
Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο αλ Θάνι χαιρέτισε αυτές τις δεσμεύσεις και υπογράμμισε ότι το Κατάρ είναι έτοιμο να συνεχίσει να συμβάλλει ουσιαστικά στην περιφερειακή ασφάλεια.
Ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία του να επανέλθουν σε θετική τροχιά οι σχέσεις του Ισραήλ και του Κατάρ, έπειτα από χρόνια αμοιβαίων παραπόνων και παρανοήσεων.
Οι ηγέτες δέχτηκαν την πρόταση του Αμερικανού προέδρου για την εγκαθίδρυση ενός τριμερούς μηχανισμού, πρόσθεσε.
Στη συνομιλία τους συζήτησαν επίσης την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και τις προοπτικές για μια πιο ασφαλή Μέση Ανατολή.
Αναλυτικά το σχέδιο 21 σημείων του Τραμπ
Ο Πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 21 σημείων για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα πριν από την συνέντευξη Τύπου με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου τη Δευτέρα.
Εντός 72 ωρών από την αποδοχή της συμφωνίας από το Ισραήλ, όλοι οι όμηροι – ζωντανοί και νεκροί – θα επιστραφούν.
Σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ, η Γάζα θα διοικείται από μια προσωρινή τεχνοκρατική παλαιστινιακή επιτροπή υπό την προεδρία ενός νέου διεθνούς «Συμβουλίου Ειρήνης» υπό την προεδρία του Προέδρου Τραμπ, με μέλος τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ.
Το σχέδιο του Τραμπ προβλέπει τον άμεσο τερματισμό του πολέμου μετά την αποδοχή και από τις δύο πλευρές. Οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν στη συμφωνημένη γραμμή. Όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών και πυροβολικών βομβαρδισμών, θα ανασταλούν μέχρι να πληρούνται οι προϋποθέσεις για μια πλήρη σταδιακή αποχώρηση.
Τα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται για ειρηνική συνύπαρξη και παροπλισμό όπλων θα λάβουν αμνηστία βάσει του σχεδίου. Όσοι επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα θα έχουν ασφαλή διέλευση στις χώρες υποδοχής.
Το σχέδιο του Τραμπ περιλαμβάνει μια ειδική οικονομική ζώνη με προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές και μια διεθνή επενδυτική επιτροπή για την ανοικοδόμηση της Γάζας. «Κανείς δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα, και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα είναι ελεύθεροι να το κάνουν και ελεύθεροι να επιστρέψουν».
Μόλις απελευθερωθούν οι όμηροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 ισόβιους κρατούμενους συν 1.700 κατοίκους της Γάζας που κρατήθηκαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων όλων των γυναικών και των παιδιών. Για κάθε Ισραηλινό όμηρο που απελευθερώνεται, το Ισραήλ απελευθερώνει τα λείψανα 15 νεκρών κατοίκων της Γάζας.
Εξουδετερώθηκε το νούμερο δύο των δυνάμεων Ζαϊτούν της Χαμάς
Την ώρα που o Νετανιάχου και o Τραμπ συζητούσαν για το αμερικανικό σχέδιο που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα, ο στρατός του Ισραήλ και η Σιν Μπετ ανακοίνωnαν πως βρήκαν και εξουδετέρωσαν τον υπ’ αριθμό δύο των δυνάμεων Ζαϊτούν της Χαμάς. Πρόκειται για τον άνθρωπο που συντόνιζε τις θέσεις των ομήρων στη Γάζα αλλά και τον τρόπο απελευθέρωσής τους.
צה”ל ושב”כ חיסלו את סגן מפקד גדוד זייתון בחמאס שפיקד על שחרור חטופים@ItayBlumental @Itsik_zuarets pic.twitter.com/H3310qQzuQ
— כאן חדשות (@kann_news) September 29, 2025
Ο Νετανιάχου υποσχέθηκε στον πρωθυπουργό του Κατάρ ότι δεν θα επαναληφθεί η επίθεση στη Ντόχα
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε στον πρωθυπουργό του Κατάρ ότι η επίθεση στη Ντόχα δεν θα επαναληφθεί, ανέφεραν πηγές στην εφημερίδα Jerusalem Post.
«Ήταν μια πλήρης συγγνώμη. Ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε επίσης να μην επιτεθεί ξανά στο Κατάρ», ανέφερε η πηγή.
Μάικ Πομπέο: Μη ρεαλιστική η «λύση των δύο κρατών»
Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του Τραμπ δηλώνει ότι η ευκαιρία για την επίτευξη λύσης δύο κρατών «έχει χαθεί».
Μιλώντας στο podcast The Rest is Politics: Leading, ο Μάικ Πομπέο είπε ότι μια τέτοια λύση θα ήταν «μη ρεαλιστική», υποστηρίζοντας ότι ένα παλαιστινιακό κράτος δεν μπορεί να υπάρξει «όσο οι τρομοκράτες κυβερνούν αυτές τις περιοχές».
«Φανταστείτε έναν στρατό στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια. Δεν είναι κάτι που διαφαίνεται στον ορίζοντα. Θα μπορούσατε να έχετε ορισμένα γνωρίσματα κρατικής υπόστασης», είπε. «Ειλικρινά, με κάποιους τρόπους, είχαν κάτι τέτοιο στη Δυτική Όχθη εδώ και καιρό».
Υπενθυμίζεται ότι η λύση των δύο κρατών είναι μια προτεινόμενη προσέγγιση για την επίλυση της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης μέσω της δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, σε γενικές γραμμές κατά μήκος των συνόρων που υπήρχαν πριν από τον πόλεμο Αράβων–Ισραήλ του 1967.
Δήλωση Χαμάς πάνω στο ειρηνευτικό σχέδιο
Ο Ταχέρ αλ-Νόνο, σύμβουλος Τύπου του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, δήλωσε στο Reuters ότι η οργάνωση απορρίπτει ορισμένα μέρη των ειρηνευτικών προτάσεων που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες. Τα βασικά σημεία της δήλωσής του, σύμφωνα με το Reuters:
«Τα όπλα της παλαιστινιακής αντίστασης συνδέονται με την ύπαρξη της κατοχής και την υπεράσπιση του παλαιστινιακού λαού μας. Εάν η κατοχή τερματιστεί και ιδρυθεί ένα παλαιστινιακό κράτος, τότε αυτά τα όπλα θα γίνουν μέρος του κράτους».
«Έχουμε πει ότι είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε μια εκεχειρία που θα μπορούσε να διαρκέσει για χρόνια».
«Δεν έχουμε λάβει το σχέδιο που συζητείται. Όταν το κάνουμε, θα δηλώσουμε τη θέση μας επ’ αυτού σύμφωνα με τα συμφέροντα του λαού μας».
«Ο Τόνι Μπλερ είναι μια προσωπικότητα απαράδεκτη για τον λαό μας. Συμφωνήσαμε να σχηματίσουμε μια επιτροπή που δεν εκπροσωπεί καμία από τις παλαιστινιακές παρατάξεις για να διαχειριστεί τις υποθέσεις της Γάζας μετά τον πόλεμο και δεν θα δεχτούμε την επιβολή ξένης κηδεμονίας στον λαό μας».
«Ο λαός μας είναι πιο ικανός να διαχειρίζεται μόνος του τις υποθέσεις του».
«Υποστηρίζουμε τον σχηματισμό μιας τεχνοκρατικής κυβέρνησης για να διοικήσει τόσο τη Δυτική Όχθη όσο και τη Γάζα, προκειμένου να διασφαλιστεί η πολιτική και γεωγραφική ενότητα».
Αξιωματούχος της Χαμάς προς την al-Araby: Έτοιμοι για διαπραγματεύσεις με την Παλαιστινιακή Αρχή, για τον σχηματισμό ενιαίας κυβέρνησης για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη
Ο ηγέτης της Χαμάς, Ταχέρ αλ-Νουνού, δήλωσε στο al-Araby τη Δευτέρα ότι η οργάνωση είναι έτοιμη να «καταλήξει σε συμφωνία με την Παλαιστινιακή Αρχή» για τη δημιουργία μιας ενιαίας κυβέρνησης που θα διαχειρίζεται τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.
Ποιες χώρες έχουν αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης
Το Κράτος της Παλαιστίνης αναγνωρίζεται, σήμερα, από περίπου το 75% των 193 κρατών-μελών του ΟΗΕ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, στον ΟΗΕ, το Κράτος της Παλαιστίνης έχει το καθεστώς μόνιμου παρατηρητή, το οποίο του επιτρέπει να συμμετέχει, αλλά δεν του παρέχει δικαίωμα ψήφου.
Πάντως, με την αναγνώριση από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, την περασμένη εβδομάδα, το Κράτος της Παλαιστίνης υποστηρίζεται πλέον από τα τέσσερα από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δηλαδή από την Κίνα, τη Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.
Επισημαίνεται ότι η Κίνα και η Ρωσία αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος το 1988. Έτσι, οι ΗΠΑ, που είναι ο ισχυρότερος σύμμαχος του Ισραήλ, ανήκει στη μειοψηφία.
Η Ουάσινγκτον, βέβαια, έχει αναγνωρίσει την Παλαιστινιακή Αρχή, της οποίας ηγείται σήμερα ο Μαχμούντ Αμπάς, από την ίδρυσή της στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Έκτοτε, αρκετοί Αμερικανοί Πρόεδροι έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους για την τελική δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών.
Το Κατάρ απαίτησε τη συγγνώμη του Νετανιάχου
Ανώτερη αντιπροσωπεία του Κατάρ έφτασε τη Δευτέρα (29/9), από την Ντόχα στην Ουάσινγκτον, για να κλείσει τη συμφωνία σχετικά με την απελευθέρωση των ομήρων.
Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε τριμερής συνομιλία μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και του πρωθυπουργού του Καταριανού πρωθυπουργού, Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλραμάν Μπιν Τζασίμ Αλ Θανί.
Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σύμφωνα με τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση του Ισραήλ (KAN), απαίτησε από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να ζητήσει συγγνώμη για την παραβίαση της κυριαρχίας του Κατάρ κατά την απόπειρα δολοφονίας ανώτερων στελεχών της Χαμάς στην Ντόχα αλλά και για τη δολοφονία φρουρών ασφαλείας του Κατάρ. Η συγγνώμη του Μπενιαμίν Νετανιάχου ήταν απαίτηση του Κατάρ για τη συνέχιση της συμμετοχής του στις διαπραγματεύσεις.
Ο Μπεν-Γκβιρ καταδικάζει τη συγγνώμη του Νετανιάχου προς το Κατάρ
Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, επέκρινε την απολογία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προς τον πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με την επίθεση εναντίον των ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα.
«Ήρθε η ώρα να πούμε στον κόσμο την αλήθεια: Το Κατάρ είναι ένα κράτος που υποστηρίζει την τρομοκρατία, χρηματοδοτεί την τρομοκρατία και υποκινεί την τρομοκρατία. Κανένα χρηματικό ποσό δεν θα ξεπλύνει την τρομοκρατία από τα χέρια τους», έγραψε σε μια ανάρτηση στο X/Twitter.
התקיפה של בכירי חמאס, הוגי טבח השבעה באוקטובר במדינת האויב קטאר – היתה תקיפה חשובה, צודקת, ומוסרית מאין כמותה. טוב מאוד שקרתה. מי ששולח מפלצות לשרוף תינוקות לאנוס נשים, ולחטוף קשישות, צריך לדעת שאין שום מקום בעולם שהוא בטוח בו. הגיע הזמן לומר לעולם את האמת: קטאר היא מדינה תומכת…
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) September 29, 2025
Ο Παλαιστίνιος πρέσβης υποστηρίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ
Ο Ριγιάντ Μανσούρ, πρεσβευτής της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, εξέφρασε τη Δευτέρα (29/9) την ετοιμότητα των Παλαιστινίων αξιωματούχων να συνεργαστούν με τον Ντόναλντ Τραμπ και τις αραβικές χώρες για να τερματίσουν τον πόλεμο.
«Ας μην καθυστερήσουμε ούτε ένα λεπτό περισσότερο για να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να αντικαταστήσει αυτή η δίκαιη ειρήνη την αφόρητη πραγματικότητα του σήμερα», δήλωσε ο Ριγιάντ Μανσούρ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή.
Ο ίδιος πρόσθεσε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε, επίσης, σαφή απόρριψη της προσάρτησης, την οποία χαιρετίζουμε».
20 από τους συνολικά 48 ομήρους θεωρείται ότι είναι ζωντανοί
Από τους 251 ομήρους που είχαν αρχικά απαχθεί από τρομοκράτες υπό την ηγεσία της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, 48 παραμένουν στη Γάζα, αλλά το Ισραήλ πιστεύει ότι μόνο 20 από αυτούς είναι ακόμα ζωντανοί. Οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους, σύμφωνα με το CBS News, απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο εκεχειριών ή άλλων συμφωνιών.
Η συγγνώμη του Νετανιάχου από το Κατάρ ήταν προϋπόθεση για τη συνέχιση των διαμεσολαβήσεων της Ντόχα
Η συγγνώμη του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προς τον πρωθυπουργό του Κατάρ, κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ήταν προϋπόθεση για τη συνεχιζόμενη συμμετοχή της Ντόχα στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση ομήρων και την κατάπαυση του πυρός, μετέδωσε το ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο KAN.
Ερντογάν: Ο Νετανιάχου έσυρε τον κόσμο σε σύγκρουση για να προστατεύσει την πολιτική του θέση
Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει σύρει την περιοχή και τον κόσμο σε σύγκρουση, για να προστατεύσει την πολιτική του θέση εν μέσω ερευνών για διαφθορά, σύμφωνα με τουρκικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Ο Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Τραμπ, ζήτησε συγγνώμη από τον πρωθυπουργό του Κατάρ για την επίθεση στη Ντόχα
Σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε συγγνώμη από τον πρωθυπουργό του Κατάρ, σχετικά με την απόπειρα δολοφονίας της ηγεσίας της Χαμάς στη Ντόχα.
Υπήρξε σχετική δήλωση στην ισραηλινή εφημερίδα, από πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες.
Πίεση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στον Νετανιάχου για συμφωνία
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ασκούν πιέσεις στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, να αποδεχθεί την πρόταση ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γάζα και να εγκαταλείψει οποιοδήποτε σχέδιο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, όπως δήλωσε στο Reuters αντιπρόσωπος με γνώση του θέματος.
Επισημαίνεται ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η πιο προβεβλημένη αραβική χώρα που εξομάλυνε τις σχέσεις της με το Ισραήλ στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ, προειδοποίησαν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι τυχόν προσάρτηση θα κλείσει την πόρτα σε περαιτέρω ομαλοποίηση σχέσεων του Ισραήλ με κορυφαία αραβικά και μουσουλμανικά κράτη, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδονησίας, όπως πρόσθεσε ο ίδιος.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ταυτόχρονα, δέχεται πιέσεις από ακροδεξιούς πολιτικούς να προχωρήσει σε προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, επεκτείνοντας την ισραηλινή κυριαρχία και διαγράφοντας τις ελπίδες για παλαιστινιακό κράτος.
Επικοινωνία του Τραμπ με τον εμίρη του Κατάρ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μίλησε σήμερα με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, πριν από την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον Λευκό Οίκο.
Ένας σύμβουλος του Κατάρ επισκέφθηκε, σύμφωνα με το CNN, τον Λευκό Οίκο πριν από την κρίσιμη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα. Το Κατάρ έχει διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη μεσολάβηση για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αν και αυτές οι προσπάθειες υπέστησαν πλήγμα μετά την επίθεση του Ισραήλ εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ.
Η υποδοχή του συμβούλου του Κατάρ από τον Λευκό Οίκο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια προώθησης του σχεδίου 21 σημείων της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο οποίος πλησιάζει τα δύο χρόνια. Μπορεί να αποτελεί μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποδεχθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.
Ο Λευκός Οίκος έχει εκφράσει αισιοδοξία, ωστόσο, ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία.