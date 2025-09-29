Σε μία «ιστορική» συμφωνία για το μέλλον της Μέσης Ανατολής έκαναν λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη Δευτέρα (29/9), στο πλαίσιο της κοινής συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για μια ιστορική ημέρα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στη Χαμάς πως αν δεν δεχτεί την πρόταση είκοσι σημείων, το Ισραήλ θα έχει «λευκή επιταγή» να κάνει «ό,τι χρειαστεί στη Γάζα».

Με τη σειρά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε πως «αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο τότε το Ισραήλ θα τελειώσει το έργο από μόνο του».

Δείτε το βίντεο της κοινής συνέντευξης τύπου πουν παραχώρησαν οι δύο ηγέτες:

Τραμπ: «Σήμερα είναι μία μεγάλη ημέρα για την ειρήνη»

Σήμερα είναι μια μεγάλη στιγμή για την ανθρωπότητα, μια μεγάλη ημέρα για την ειρήνη», είπε στην αρχή της τοποθέτησής του ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Είχαμε μια επικοδομητική συνεργασία με τον φίλο Νετανιάχου. Είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια μεγάλη μέρα για την παγκόσμια ανθρωπότητα. Σήμερα είναι ιστορική μέρα για την ειρήνη. Συζητήσαμε για το πώς θα βάλουμε τέλος στον πόλεμο» συμπλήρωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για «εξαιρετικά πολύπλοκα» ζητήματα που πηγαίνουν πίσω στους αιώνες και συνεπώς η συνεργασία των εμπλεκόμενων μερών ήταν δύσκολη και απαιτούσε ισχυρή θέληση, προκειμένου να βρεθεί μια λύση.

«Θα ήθελα να γνωρίζουν οι συγγενείς των ισραηλινών απαχθέντων ότι επιστρέφουν άμεσα οι όμηροι και οι σοροί των θυμάτων. Αυτό θα αποτελέσει και την απαρχή για το τέλος του πολέμου. Η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει εντός 72 ωρών τους ομήρους», είπε ο Τραμπ.

«Αν η Χαμάς δεν αποδεχτεί αυτή την πρόταση, αν και το προαίσθημά μου είναι πολύ θετικό, θα γίνει ό, τι πρέπει να γίνει», είπε ο Τραμπ. «Θέλουμε να αποστρατικοποιηθεί η Γάζα άμεσα», είπε ο Τραμπ λέγοντας ότι πρέπει να αφοπλιστεί η Χαμάς και «βασιζόμαστε» στις χώρες-συμμάχους για να το ρυθμίσουν αυτό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως οι αραβικές χώρες θα αναλάβουν τις απευθείας διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς. Τόνισε ότι οι ηγέτες έχουν δεσμευτεί γι’ αυτό και πως ΗΠΑ και Ισραήλ θα περιμένουν τα αποτελέσματα.

«Το Συμβούλιο της Ειρήνης» θα αναλάβει τη Γάζα υπό την εποπτεία του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ, με τη συμμετοχή του Τόνι Μπλερ και άλλων προσωπικοτήτων.

Το Ισραήλ πρέπει να γνωρίζει ότι φέρνουμε πίσω στο Ισραήλ 20 ζωντανούς ομήρους και 32 σορούς.

«Τη Χαμάς την εξέλεξε ο παλαιστινιακός λαός, αλλά όλοι θέλουν να ζήσουν εν ειρήνη και μέχρι τώρα δεν το έχουν καταφέρει», σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και συνέχισε: «Αυτή τη στιγμή η Παλαιστίνη έχει τη στήριξη του περισσότερου μουσουλμανικού κόσμου και πλούσιων αραβικών κρατών. Και γι’ αυτό προσωπικά έκανα ό,τι μπορούσα για την επίτευξη της ειρήνης».

Νετανιάχου: «Υποστηρίζω το σχέδιό σας να τερματιστεί ο πόλεμος»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα από την Ουάσινγκτον ότι “υποστηρίζει” το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για να τερματιστεί ο πόλεμος, απειλώντας παράλληλα ότι θα “τελειώσει τη δουλειά” εάν η Χαμάς το απορρίψει. «Σήμερα κάνουμε ένα κρίσιμο βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Υποστηρίζω το σχέδιό σας να τερματιστεί ο πόλεμος» δήλωσε, αρχίζοντας τις δηλώσεις του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Υποστηρίζω το σχέδιό σας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το οποίο μας επιτρέπει να επιτύχουμε τους πολεμικούς μας στόχους», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο.

«Όλοι οι όμηροί μας, οι ζωντανοί και οι νεκροί, θα επιστρέψουν αμέσως στην πατρίδα. Η Χαμάς θα αφοπλιστεί. Η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Το Ισραήλ θα διατηρήσει την ευθύνη της ασφάλειας εκεί (στον παλαιστινιακό θύλακα σ.σ.), συμπεριλαμβανομένης μιας περιμέτρου ασφαλείας, για ένα χρονικό διάστημα».

«Εάν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιό σας, κύριε πρόεδρε, ή εάν πουν ότι το αποδέχονται αλλά στη συνέχεια κάνουν τα πάντα για να το μπλοκάρουν, το Ισραήλ θα τελειώσει τη δουλειά μόνο του», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός από τον Λευκό Οίκο.

«Εάν αρνηθεί η Χαμάς, Μπίμπι θα σε στηρίξω στην καταστροφή της»

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε ότι εάν η ένοπλη ομάδα της Χαμάς δεν αποδεχτεί το σχέδιο, τότε το Ισραήλ «θα έχει την πλήρη υποστήριξή μου» για να «ολοκληρώσει το έργο της καταστροφής της απειλής της Χαμάς».

«Μπίμπι, θα είχες την πλήρη υποστήριξή μας για να κάνεις αυτό που θα έπρεπε να κάνεις», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον Νετανιάχου. Ωστόσο, επανέλαβε ότι ελπίζει ότι θα καταλήξουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Η ασφάλεια του Ισραήλ είναι πολύ σημαντική. Θα είμαστε μαζί σας για να σας υποστηρίξουμε, για να λειτουργήσει αυτό. Δεν είναι κάτι βραχυπρόθεσμο, ελπίζουμε να κρατήσει περισσότερο», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στους Ισραηλινούς.

Μίλησε για την «πραγματική φιλία» που συνδέει ΗΠΑ και Ισραήλ, με αναφορά στις συμφωνίες του Αβραάμ. Μάλιστα είπε πως ακόμα και το Ιράν θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτές τις συμφωνίες που έχουν γίνει ανάμεσα στο Ισραήλ και αρκετά αραβικά κράτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έπλεξε το εγκώμιο του Ισραήλ: «Δε θέλω σε καμία περίπτωση το Ισραήλ να κάνει συμβιβασμούς σε σχέση με την ασφάλειά του», είπε ο Τραμπ.

Τόνισε πως το Ισραήλ δεν έχει πλέον πολλούς εχθρούς στη Μέση Ανατολή, λέγοντας πως οι χώρες που έχουν αναπτύξει καλές σχέσεις μαζί του έχουν προοδεύσει, σε αντίθεση με όσες προσπαθούν να το πλήξουν.

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα με τον πρωθυπουργό του Κατάρ Αλ-Θάνι και ευχαρίστησε εκείνον καθώς και τον Νετανιάχου για την εξαιρετική συνεργασία.

«Τώρα πια η Χαμάς πρέπει να δεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν στο σχέδιό μας», είπε ο Τραμπ και συνέχισε: «Είναι μια εξαιρετικά δίκαιη πρόταση» που πρέπει να δεχθούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Νετανιάχου: «Κάναμε ένα βήμα για το τέλος του πολέμου»

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο Μπενιαμίν Νετανιάχου που ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειές του: «Είστε ο πιο σπουδαίος φίλος που είχε το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο. Σήμερα κάναμε ένα βήμα για το τέλος του πολέμου. Υποστηρίζω το σχέδιό σας, δηλαδή την επιστροφή των ομήρων και τον αφοπλισμό, την αποστρατικοποίηση της Χαμάς ώστε να μην απειλήσει ποτέ ξανά το Ισραήλ», είπε αρχικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Μάλιστα, πρόσθεσε ότι: «Το Ισραήλ θα τελειώσει τη δουλειά με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο. Αλλά πρέπει να τελειώσει. Εμείς προτιμούμε τον εύκολο τρόπο», είπε ο Νετανιάχου.

Σχετικά με την Παλαιστινιακή Αρχή, χαιρέτησε την αναφορά του Τραμπ ότι για να συμμετέχει στη διοίκηση της Γάζας πρέπει να μεταρρυθμιστεί ριζικά, μεταξύ άλλων να αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ.

«Δε θα είναι μια καινούρια αρχή μόνο στη Γάζα, αλλά για όλη την περιοχή». Αναφέρθηκε και εκείνος στις συμφωνίες του Αβραάμ και στην προοπτική ένταξης περισσότερων κρατών σε αυτές.

«Δε θα ξεχάσουμε ποτέ την 7η Οκτωβρίου και θα κάνουμε ό, τι χρειάζεται για να μην ξεχαστεί ποτέ», είπε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι οι εχθροί του Ισραήλ έμαθαν τί συμβαίνει όταν επιτίθενται στο Ισραήλ.

Παράλληλα ευχαρίστησε πολλές φορές τον Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τη φράση «υπό την ηγεσία σας».

Σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία με τον ηγέτη του Κατάρ, τόνισε πως το Ισραήλ στόχευε τρομοκράτες και δεν είχε σκοπό να κινηθεί εναντίον του Κατάρ. «Ο θεός να ευλογεί την Αμερική και το Ισραήλ», είπε ο Νετανιάχου ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του.

Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Εν τω μεταξύ ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το σχέδιο περιλαμβάνει τη μετατροπή της Γάζας σε «αποριζοσπαστικοποιημένη ζώνη χωρίς τρομοκρατία, που δεν θα αποτελεί απειλή για τους γείτονές της», καθώς και την «ανασυγκρότηση της Γάζας προς όφελος του λαού της, ο οποίος έχει υποφέρει αρκετά».

«Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με αυτή την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως. Οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν στην συμφωνηθείσα γραμμή για να προετοιμαστούν για την απελευθέρωση των ομήρων».

Σύμφωνα με το Reuters, μεταξύ των βασικών σημείων που παρουσιάζονται είναι:

– Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως, με όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις -συμπεριλαμβανομένων των βομβαρδισμών- να αναστέλλονται.

– Το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει ή καταλάβει τη Γάζα.

– Κανείς Παλαιστίνιος δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα είναι ελεύθεροι να το κάνουν και ελεύθεροι να επιστρέψουν.

– Θα δημιουργηθεί ένα σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης του Τραμπ «για την ανοικοδόμηση και την αναζωογόνηση της Γάζας».

– Εντός 72 ωρών από την αποδοχή της πρότασης από το Ισραήλ, όλοι οι εναπομείναντες όμηροι – ζωντανοί και νεκροί- θα επιστραφούν.

– Οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων «για να συμφωνήσουν σε έναν πολιτικό ορίζοντα για ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη».

– Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με Άραβες και διεθνείς εταίρους «για την ανάπτυξη μιας προσωρινής διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης που θα αναπτυχθεί άμεσα στη Γάζα».

– Τα μέλη της Χαμάς που θα δεσμευτούν για ειρηνική συνύπαρξη και θα παροπλίσουν τα όπλα τους θα λάβουν αμνηστία.

– Μόλις απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 ισόβιους κρατούμενους συν 1.700 Παλαιστίνιους που κρατούνται μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023.

– Η είσοδος και η διανομή βοήθειας θα προχωρήσουν χωρίς παρεμβολές από δύο μέρη μέσω του ΟΗΕ

– Η Χαμάς και άλλες παρατάξεις συμφωνούν να μην έχουν κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, άμεσο ή έμμεσο ή με οποιαδήποτε μορφή

Η τέταρτη επίσκεψη Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Η σημερινή (29/9) επίσκεψη στο Λευκό Οίκο είναι η τέταρτη φετινή επίσκεψη του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξανόμενη πίεση για να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Προσερχόμενος στη συνάντηση ο Αμερικανός πρόεδρος, δήλωσε πολύ αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Ο Νετανιάχου δεν απάντησε σε ερωτήσεις.

BREAKING: President Trump greets Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the White House, saying he’s “very confident” there will be peace in Gaza soon. pic.twitter.com/nHMcFZ1kay — Fox News (@FoxNews) September 29, 2025

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα».

Η δήλωση αυτή έγινε λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου, στο Οβάλ Γραφείο.

Ελπίζουμε ότι θα συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές, ο πρόεδρος Τραμπ θα μιλήσει με το Κατάρ (ένα από τα κράτη – διαμεσολαβητές), τονίστηκε, ωστόσο η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι Χαμάς και Ισραήλ θα είναι «κάπως δυσαρεστημένοι» από τη συμφωνία.

Λίγο πριν τη σημερινή συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ φαίνεται να ασκεί πιέσεις στις ΗΠΑ προκειμένου να προβούν σε αλλαγές στο ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ για τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού του ρόλου του Κατάρ στη μεταπολεμική Γάζα, αναφέρει το Ynet.

Το Ισραήλ έχει θέσει ορισμένες προϋποθέσεις για την επόμενη ημέρα στη Γάζα, κάποιες από τις οποίες ωστόσο δεν είναι αποδεκτές από τη Χαμάς.

Σύμφωνα με το σχέδιο 21 σημείων του Τραμπ, η Χαμάς θα απελευθερώσει και τους 48 ομήρους -ζωντανούς και νεκρούς- εντός 48 ωρών, ενώ οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις θα σταματήσουν και τα στρατεύματα θα αποσυρθούν σταδιακά.

Η Χαμάς θα αφοπλιστεί και δεν θα έχει κανέναν ρόλο στη διακυβέρνηση της παλαιστινιακής περιοχής, θα εγκαθιδρυθεί μια μεταβατική διοίκηση και θα εφαρμοστεί σχέδιο αποριζοσπαστικοποίησης των σχολείων και των τεμενών.

Το Ισραήλ, από την άλλη, θα συμφωνήσει να απελευθερώσει Παλαιστίνιους κρατούμενους και να επιτρέψει σημαντικά περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Επισημαίνεται ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφή τη στάση του, δηλώνοντας την Παρασκευή (26/9) ότι «δεν θα επιτρέψει» στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να προσαρτήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Politico: «Ο Νετανιάχου είναι απομονωμένος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα προσπαθήσει να καλύψει το χάσμα με έναν απομονωμένο Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να θεωρεί ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χάνει τον έλεγχο της εξουσίας, δήλωσαν δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της αμερικανικής διοίκησης στο Politico.

Μάλιστα, σε σχετικές δηλώσεις του στο Politico, ένας αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφερε: «Ο Μπίμπι [σ.σ. Μπενιαμίν Νετανιάχου] βρίσκεται στο δικό του νησί. Όχι μόνο μακριά από εμάς, αλλά και από την ίδια του την κυβέρνηση».

Ένας άλλος αξιωματούχος τόνισε, επίσης, ότι η έντονη τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης είχε στόχο «να εμφανιστεί πολύ σκληρός δημόσια, αφήνοντας όμως περιθώρια για διαπραγματεύσεις σε ιδιωτικό επίπεδο».

Η αυξανόμενη απογοήτευση του Ντόναλντ Τραμπ από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου – ιδίως μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στην Ντόχα – που εξόργισαν τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον ανάγκασαν να ζητήσει συγγνώμη από έναν βασικό σύμμαχο – δεν αναιρεί το γεγονός ότι «θα προσπαθήσει να τον πείσει να συμφωνήσει σε κάποιους όρους, ώστε να μπορέσουν να τους μεταφέρουν στη Χαμάς και να προχωρήσει επιτέλους κάτι».

Ωστόσο, όπως πρόσθεσε ο εν λόγω αξιωματούχος, «υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να εκτροχιαστεί η διαδικασία».