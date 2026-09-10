Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε χθες Τετάρτη την καταβολή «μερίσματος» 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο πολίτη των ΗΠΑ αν η παράταξή του, το ρεπουμπλικανικό κόμμα, διατηρήσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις βουλευτικές εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του στην προεδρία, στις αρχές Νοεμβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που εκφράστηκε σε κομματική εκδήλωση, πρόσθεσε πως το ποσό αυτό θα πρέπει να δαπανηθεί αποκλειστικά και μόνο «στις ΗΠΑ».