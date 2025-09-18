Μετά την εντυπωσιακή βασιλική υποδοχή, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάστηκε σε άμαξα με τον βασιλιά Κάρολο και παρακάθισε σε γεύμα προς τιμήν του, ο Αμερικανός πρόεδρος συναντά σήμερα τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για συνομιλίες.

Αν και αναμένεται να κυριαρχήσουν διεθνή ζητήματα, το πολιτικό κλίμα της συνάντησης μπορεί να αποκαλύψει αμφιλεγόμενα θέματα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εντάσεις.

Ο Στάρμερ, από την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία τον Ιανουάριο, έχει εργαστεί σκληρά για την ανανέωση των «ειδικών σχέσεων» μεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας.

Press has arrived at Chequers, the prime minister’s country retreat in Aylesbury Starmer is hosting Trump later this morning for bilateral meetings, a private tour of the Churchill archives, and a joint press conference this afternoon to round out the state visit pic.twitter.com/7eZyWGUCD7 — Christian Datoc (@TocRadio) September 18, 2025

Στη σημερινή συνάντηση αναμένεται να παρουσιαστεί ένα πακέτο αμερικανικών επενδύσεων ύψους 150 δισ. λιρών στη Βρετανία, εστιάζοντας σε τομείς όπως η τεχνολογία, η ενέργεια και οι βιοεπιστήμες.

Τα σημεία τριβής

Παρά το θετικό κλίμα, δεν λείπουν οι ευαίσθητες θεματικές.

Το γεγονός ότι ο Στάρμερ πρόσφατα απομάκρυνε τον Πίτερ Μάντελσον από τη θέση του πρέσβη στην Ουάσιγκτον λόγω της σχέσης του με τον Τζέφρι Επσταϊν ενδέχεται να προκαλέσει αμήχανες στιγμές.

Η υπόθεση του Επσταϊν, που έφερε στην επιφάνεια τη σχέση του με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, ενδέχεται να απασχολήσει τη συνέντευξη Τύπου.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, επιθυμεί να ενισχύσει την εικόνα του ως ηγέτη με τον οποίο πρέπει να διατηρούνται στενές σχέσεις.

🔴 The Reform UK leader said the US president’s top team saw similarities between his insurgent party and their own political operation in the White House. Read the latest updates at the link below ⬇️https://t.co/p47cR1v9fP pic.twitter.com/LObuE6s7uH — The Telegraph (@Telegraph) September 18, 2025

Ο ίδιος θεωρεί σημαντική τη συνεργασία ΗΠΑ-Βρετανίας και τις στρατηγικές συμφωνίες που προκύπτουν από αυτήν.

Όμως, η ατζέντα της συνάντησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντιπαραθέσεις για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Συμφωνίες και πολιτικές προτεραιότητες

Η Βρετανία θα επιδιώξει να κρατήσει τις συνομιλίες στον τομέα των επενδύσεων και της τεχνολογίας.

Εταιρείες όπως η Microsoft, η Nvidia, η Google και η OpenAI έχουν ήδη δεσμευτεί για επενδύσεις που φτάνουν τα 31 δισ. λιρών σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η πυρηνική ενέργεια.

Παράλληλα, ο Στάρμερ θα προσπαθήσει να ενισχύσει την πολιτική συμμαχία με τις ΗΠΑ όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ασκώντας πίεση στον Τραμπ να λάβει αυστηρότερη στάση απέναντι στη Ρωσία.

Εκεί που αναμένονται προβλήματα είναι στις θέσεις τους για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη.

Ο Τραμπ, παρότι έχει εκφράσει απογοήτευση για ορισμένες επιθέσεις του Ισραήλ, παραμένει σταθερός υποστηρικτής του πρωθυπουργού Νετανιάχου, κάτι που ενδέχεται να δημιουργήσει εντάσεις με τη βρετανική πλευρά που βρίσκεται υπό πίεση να καταδικάσει την επίθεση στη Γάζα.

Δώρα και διπλωματία της μόδας

Η συνάντηση περιλαμβάνει και διπλωματικά δώρα, με τα οποία οι Βρετανοί αναγνωρίζουν την επίσκεψη.

Ο Τραμπ θα λάβει ένα κόκκινο κουτί με χαρτοφύλακες, ενώ η Μελάνια Τραμπ θα πάρει ένα μεταξωτό μαντίλι, σε φόρο τιμής στα παιδιά του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα δώρα από το Τσέκερς περιλαμβάνουν τοπικά προϊόντα, όπως σπιτικές μαρμελάδες και βουτήματα, αλλά και χειροποίητα πορσελάνινα αντικείμενα, όπως κούπες και στολίδια.

Αυτή η συνάντηση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη μελλοντική πορεία των βρετανοαμερικανικών σχέσεων.

Παρά τα όσα θετικά συμφωνούνται, οι γεωπολιτικές εντάσεις, κυρίως γύρω από τη Ρωσία και το Ισραήλ, αναμένεται να προκαλέσουν κάποια αμηχανία και, ίσως, να επηρεάσουν την κοινή γνώμη στις δύο χώρες.