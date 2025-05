Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε χθες Πέμπτη το δικαίωμα του πανεπιστημίου Χάρβαρντ να δέχεται αλλοδαπούς φοιτητές και ανάγκασε όσους ήδη φοιτούν εκεί να μετεγγραφούν σε άλλο πανεπιστήμιο, ενώ απείλησε να επεκτείνει το μέτρο και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ ζήτησε να ακυρωθεί η πιστοποίηση του προγράμματος Φοιτητών και Ανταλλαγών Επισκεπτών του (SEVIS) του Χάρβαρντ για το ακαδημαϊκό έτος 2025-26.

Η Νόεμ κατηγόρησε το γνωστό πανεπιστήμιο των ΗΠΑ ότι «υποθάλπει τη βία, τον αντισημιτισμό και ότι συντονίζεται με το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα».

Το Χάρβαρντ απάντησε ότι η κίνηση αυτή της κυβέρνησης Τραμπ –η οποία επηρεάζει χιλιάδες φοιτητές– είναι παράνομη και ισοδυναμεί με αντίποινα.

Η χθεσινή απόφαση αποτελεί σημαντική κλιμάκωση στην αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης του Ρεπουμπλικάνου και του περίβλεπτου πανεπιστημίου, που έχει αναδειχθεί σε έναν από τους βασικότερους στόχους του Τραμπ, και ελήφθη αφού το Χάρβαρντ αρνήθηκε να δώσει στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας τις πληροφορίες που ζήτησε σχετικά με τους αλλοδαπούς φοιτητές του.

