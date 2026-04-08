«Θα υπάρξουν πολλές θετικές δράσεις! Θα βγουν πολλά χρήματα. Το Ιράν μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία ανοικοδόμησης» δηλώνει ο πρόεδρος Τραμπ στο Truth Social, στο πρώτο του μήνυμα μετά την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός και την έναρξη διαπραγματεύσεων με την ηγεσία της Τεχεράνης.

«Μια μεγάλη μέρα για την Παγκόσμια Ειρήνη (…) Αυτή θα μπορούσε να είναι η Χρυσή Εποχή της Μέσης Ανατολής!!!» θριαμβολογεί σε μήνυμά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) μετά την επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός, διάρκειας δύο εβδομάδων, με το Ιράν.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Μια μεγάλη μέρα για την Παγκόσμια Ειρήνη! Το Ιράν θέλει να συμβεί, έφτασαν στα όρια τους! Το ίδιο και όλοι οι άλλοι! Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα βοηθήσουν με την αύξηση της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ. Θα υπάρξουν πολλές θετικές δράσεις! Θα βγουν πολλά χρήματα. Το Ιράν μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία ανοικοδόμησης. Θα φορτώνουμε προμήθειες κάθε είδους και απλώς θα “περιμένουμε” για να βεβαιωθούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Είμαι βέβαιος ότι θα πάνε. Όπως ακριβώς το βιώνουμε στις ΗΠΑ, αυτή θα μπορούσε να είναι η Χρυσή Εποχή της Μέσης Ανατολής!!! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Ο Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης, μιάμιση ώρα προτού λήξει τελεσίγραφο που απηύθυνε στο Ιράν, ότι η Τεχεράνη υπέβαλε στην Ουάσινγκτον «σχέδιο 10 σημείων», που έκρινε ότι μπορεί να αποτελέσει βάση για διαπραγμάτευση με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή.

Πώς θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν κάλεσε αντιπροσωπείες τόσο από το Ιράν όσο και από τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες την Παρασκευή. Προηγουμένως το Ιράν δέχτηκε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση ότι ο στρατός του θα συντονίζει τη διέλευση πλοίων από το στενό κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, όπως τόνισε ο υπουργός του Αμπάς Αραγτσί. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η επαναλειτουργία του στενού ήταν βασική προϋπόθεση της συμφωνίας εκεχειρίας.

Πληροφορίες που δημοσιεύει το Associated Press αναφέρουν ότι το Ιράν και το Ομάν θα έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν τέλη σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός των δύο εβδομάδων.

Το AP επικαλέστηκε έναν περιφερειακό αξιωματούχο ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα που θα συγκεντρώσει για την ανοικοδόμηση.

Ο αξιωματούχος, που είχε εμπλακεί άμεσα στις διαπραγματεύσεις, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν ήταν εξουσιοδοτημένος να συζητήσει εσωτερικές διαβουλεύσεις. Σημειώνεται ότι με το status quo που ισχύει ως τώρα το Ιράν και το Ομάν μοιράζονται εδαφικά δικαιώματα στα Στενά του Ορμούζ.

Πέφτει η τιμή του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν κατά 15% και πλέον τις πρώτες πρωινές ώρες. Περί τις 03:15 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, μειωνόταν κατά 15,40%, στα 99,55 δολάρια.

Αυτή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, έπεφτε κατά 15,03%, στα 92,85 δολάρια.

Ο δείκτης Nikkei του χρηματιστηρίου στο Τόκιο σημείωνε αλματώδη άνοδο (+4%), όπως και ο Kospi σε αυτό της Σεούλ (+5,94%).

Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως η Κίνα ώθησε το Ιράν να διαπραγματευτεί

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στο Γαλλικό Πρακτορείο πως πιστεύει ότι η Κίνα συνέβαλε το Ιράν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να κλείσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε από την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

«Αυτό θέλω να πω», απάντησε ο Τραμπ σε σύντομες τηλεφωνικές δηλώσεις του στο AFP ερωτηθείς σχετικά με την ενδεχόμενη συμβολή του Πεκίνου στην απόφαση της Τεχεράνης, συμμάχου του, να διαπραγματευτεί κατάπαυση του πυρός.

Δείτε live εικόνα από τη Μέση Ανατολή:

