O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του θεωρούν πως η Ε.Ε. και η μετανάστευση οδηγούν την Ευρώπη στην πλήρη πολιτιστική αποσύνθεση.

Ο ισχυρισμός αυτός διατυπώνεται σε έγγραφο για τη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ακόμη ότι η Ευρώπη έχει οικονομικά προβλήματα, ωστόσο, προστίθεται πως αυτά «επισκιάζονται από την προοπτική του πολιτισμικού αφανισμού» μέσα στα επόμενα 20 χρόνια.

«Τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη περιλαμβάνουν δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων υπερεθνικών φορέων, που υπονομεύουν την πολιτική ελευθερία και κυριαρχία, πολιτικές μετανάστευσης που μεταμορφώνουν την ήπειρο και δημιουργούν συγκρούσεις, λογοκρισία και καταστολή της αντιπολίτευσης, μεγάλη μείωση των γεννήσεων και απώλεια εθνικής ταυτότητας και αυτοπεποίθησης», αναφέρει η κυβέρνηση Τραμπ στο έγγραφο 33 σελίδων που δημοσιεύτηκε χθες, Πέμπτη (4/12), το βράδυ.

Διατλαντικές πολιτικές συμμαχίες

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ φαίνεται παράλληλα να υπαινίσσεται ότι θα μπορούσε να βοηθήσει ιδεολογικά συμμαχικά ευρωπαϊκά κόμματα.

«Η Αμερική ενθαρρύνει τους πολιτικούς συμμάχους της στην Ευρώπη να προωθήσουν την αναβίωση του πνεύματος και η αυξανόμενη επιρροή των πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων πράγματι δίνει λόγο για μεγάλη αισιοδοξία», αναφέρεται στο έγγραφο.

Σε εισαγωγικό σημείωμα της στρατηγικής, ο Τραμπ κάνει λόγο για «οδικό χάρτη ώστε να διασφαλιστεί ότι η Αμερική παραμένει το μεγαλύτερο και πιο επιτυχημένο έθνος στην ανθρώπινη Ιστορία και η πατρίδα της ελευθερίας στη γη».

Η κυβέρνηση Τραμπ παραδέχεται ότι «η Ευρώπη παραμένει στρατηγικά και πολιτισμικά ζωτικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες». Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, προκάλεσε σοκ με την τοποθέτησή του στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου τον Φεβρουάριο, ασκώντας δριμεία κριτική στην Ευρώπη για τη μετανάστευση και την ελευθερία του λόγου.

«Θα γίνουν μη Ευρωπαίοι»

Το έγγραφο υιοθετεί επίσης τη ρατσιστική θεωρία συνωμοσίας της «μεγάλης αντικατάστασης», η οποία υποστηρίζει ότι οι ελίτ σχεδιάζουν να μειώσουν την εκλογική δύναμη των λευκών Ευρωπαίων ανοίγοντας τις πόρτες των χωρών τους σε μετανάστες από την αφρικανική ήπειρο, και συγκεκριμένα από τις μουσουλμανικές χώρες.

«Είναι κάτι παραπάνω από πιθανό ότι μέσα σε λίγες δεκαετίες, το αργότερο, κάποια μέλη του ΝΑΤΟ θα γίνουν στην πλειονότητά τους μη Ευρωπαίοι», αναφέρει το έγγραφο.

Οι ΗΠΑ τονίζουν ακόμη ότι είναι προς το συμφέρον της Αμερικής να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων και για την αποκατάσταση της «στρατηγικής σταθερότητας» σε σχέση με τη Ρωσία.

Ωστόσο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι οι «ασταθείς κυβερνήσεις μειοψηφίας» στην Ευρώπη έχουν «μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τον πόλεμο», ενώ παράλληλα υπαινίσσεται ότι εμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία. Τα σχόλια έρχονται τη στιγμή που Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν σε ιδιωτικές συνομιλίες ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να «προδώσει» την Ουκρανία κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα.

Σε αντίθεση, τέλος, με την πολιτική ανοιχτών θυρών του ΝΑΤΟ για τις υποψήφιες χώρες, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιδιώκει επίσης να «βάλει τέλος στην αντίληψη του ΝΑΤΟ ως μιας διαρκώς επεκτεινόμενης συμμαχίας».

Με πληροφορίες από AFP, Politico