Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι μια ακόμη αμερικανική «αρμάδα» πλέει προς το Ιράν εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα του ότι η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

Σε ομιλία του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «μια ακόμη όμορφη αρμάδα πλέει αυτή τη στιγμή προς το Ιράν».

Παράλληλα πρόσθεσε ότι ελπίζει το Ιράν να επιλέξει τη διπλωματική οδό, λέγοντας: «Ελπίζω να κάνουν συμφωνία».

Πηγή: Reuters

