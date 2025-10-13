Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται αυτή την ώρα στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο στην Ιερουσαλήμ, όπου πρόκειται να εκφωνήσει ομιλία.

«Είναι μεγάλη τιμή για εμένα. Μια καταπληκτική και όμορφη ημέρα, μια νέα αρχή», έγραψε ο Τραμπ στο βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ, υπό το βλέμμα του προέδρου του ισραηλινού κοινοβουλίου, Αμίρ Οχάνα και του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε, ο Τραμπ απάντησε «ναι», ενώ εκτίμησε ότι η Χαμάς θα αφοπλιστεί, όπως προβλέπεται στο ειρηνευτικό σχέδιο.