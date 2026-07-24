Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε πως Ιράν και ΗΠΑ βρίσκονται σε δίαυλο επικοινωνίας με αντικείμενο την κατάπαυση των εχθροπραξιών.

Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια αποψινών του δηλώσεων, ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου σημείωσε ότι οι διαβουλεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης παραμένουν ενεργές, αν και η τελική διευθέτηση φαίνεται πως απαιτεί ακόμη χρόνο.

Παράλληλα, ο Αμερικανός ηγέτης ξεκαθάρισε την εκτίμησή του πως η ιρανική πλευρά δεν εμφανίζεται αυτή τη στιγμή πλήρως προετοιμασμένη ώστε να υπογράψει μια οριστική συμφωνία, αφήνοντας ανοιχτό το τοπίο για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων το αμέσως επόμενο διάστημα.

«Τους μιλάμε. Νομίζω ότι σοβαρολογούν. Νομίζω ότι γίνονται ολοένα και πιο σοβαροί όσο περνούν οι μέρες, ίσως για προφανή λόγο» είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Αυτό δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε εκεί (σ.σ. σε μια συμφωνία). Θα δούμε τι θα γίνει», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος εξάλλου στη συμφωνία για την πυρηνική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας για ειρηνικούς σκοπούς, επανέλαβε ότι δεν θα προχωρήσει παρά μόνο εάν το βασίλειο ενταχθεί στις λεγόμενες Συμφωνίες του Αβραάμ και εξομαλύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ.