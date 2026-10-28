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Σε ομιλία του ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών στις 3 Νοεμβρίου 2026, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι «ίσως κάποια ημέρα, σύντομα, η Βενεζουέλα θα γίνει μια ευημερούσα 51η Πολιτεία. Ας την κάνουμε την 51 Πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών!».
Trump on Venezuela: “Maybe someday soon it will become a prosperous 51st state. Let’s make it the 51st state!” https://t.co/hXLRtqYXgI
— Aaron Rupar (@atrupar) October 27, 2026
Στη συνέχεια της ομιλίας του ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε επίσης:
«Πανηγυρίζουμε τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του πετρελαίου. Στον νικητή ανήκει και η λεία, σωστά; Χάρη στη μεγάλη μας νίκη στον πρόσφατο πόλεμο με τη Βενεζουέλα».
Trump: “We’re celebrating the greatest oil victory in history. To the victor belong the spoils, right? Thanks to our big victory in our recent war with Venezuela … ” https://t.co/ErEEWM697T
— Aaron Rupar (@atrupar) October 27, 2026