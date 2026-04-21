«Ως καθοριστικό παράγοντα πίεσης κατά του Ιράν, παρουσιάζει το ζήτημα του ναυτικού αποκλεισμού της χώρας του Περσικού Κόλπου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στο Τruth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «κερδίζει τον πόλεμο με μεγάλη διαφορά», παρά τα όσα αντίθετα –όπως ισχυρίζεται– προβάλλουν μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπως οι New York Times, η Wall Street Journal και η Washington Post.

Σε ότι αφορά τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, τον χαρακτηρίζει «απολύτως καταστροφικό» για την ιρανική οικονομία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη φέρεται να χάνει περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως λόγω των περιορισμών στη θαλάσσια διακίνηση, ένα ποσό που –όπως σημειώνει– δεν είναι βιώσιμο ούτε βραχυπρόθεσμα. Ο Τραμπ ξεκαθαρίζει ότι ο αποκλεισμός δεν πρόκειται να αρθεί, παρά μόνο εφόσον επιτευχθεί συμφωνία.

Παράλληλα, ο πρόεδρος περιγράφει μια εικόνα πλήρους αποδυνάμωσης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, κάνοντας λόγο για «εξαφανισμένο ναυτικό» και «ανενεργή αεροπορία».

Η ανάρτηση του Ντ. Τραμπ

«Κερδίζω έναν πόλεμο, ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, τα πράγματα πάνε πολύ καλά, ο στρατός μας έχει αποδώσει εκπληκτικά και, αν διαβάζετε τα ψεύτικα νέα, όπως την αποτυχημένη «New York Times», το απολύτως φρικτό και αηδιαστικό «Wall Street Journal», ή την πλέον σχεδόν ανενεργή, ευτυχώς, «Washington Post», θα πιστεύατε πραγματικά ότι χάνουμε τον πόλεμο. Ο εχθρός είναι μπερδεμένος, επειδή λαμβάνει αυτές τις ίδιες «αναφορές» από τα ΜΜΕ, και όμως συνειδητοποιεί ότι ο Ναυτικός του Στόλος έχει εξαλειφθεί εντελώς, η Πολεμική Αεροπορία του έχει καταφύγει σε πιο σκοτεινούς διαδρόμους, δεν διαθέτει εξοπλισμό κατά των πυραύλων ή κατά των αεροσκαφών, οι πρώην ηγέτες του έχουν σχεδόν εξαφανιστεί (αυτό, εκτός από όλα τα άλλα, ήταν Αλλαγή Καθεστώτος!), και ίσως, το πιο σημαντικό από όλα, Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, τον οποίο δεν θα άρουμε μέχρι να υπάρξει «ΣΥΜΦΩΝΙΑ», καταστρέφει εντελώς το Ιράν. Χάνουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, ένα αριθμό μη βιώσιμο, ακόμη και βραχυπρόθεσμα. Τα αντι-αμερικανικά ΜΜΕ των ψευδών ειδήσεων υποστηρίζουν το Ιράν να κερδίσει, αλλά αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, επειδή εγώ είμαι υπεύθυνος! Ακριβώς όπως αυτοί οι αντιπατριωτικοί άνθρωποι χρησιμοποίησαν κάθε γραμμάριο της περιορισμένης δύναμής τους για να με πολεμήσουν στις εκλογές, συνεχίζουν να το κάνουν με το Ιράν. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο — ήδη είναι! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ»

𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝟬𝟮:𝟭𝟭 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟰.𝟮𝟬.𝟮𝟲 I’m winning a War, BY A LOT, things are going very well, our Military has been amazing and, if you read the Fake News, like The Failing New York Times, the absolutely horrendous and… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 20, 2026

Ευχαριστίες Τραμπ προς την ιρανική ηγεσία

Παράλληλα σε δεύτερη ανάρτησή του, λίγη ώρα αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ, ευχαριστεί την ιρανική ηγεσία, που -όπως λέει- έχει αναγκάσει εκατοντάδες πλοία να κατευθυνθούν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να παραλάβουν το πετρέλαιό τους

«Η ιρανική ηγεσία έχει αναγκάσει εκατοντάδες πλοία να κατευθυνθούν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως στο Τέξας, τη Λουιζιάνα και την Αλάσκα, για να παραλάβουν το πετρέλαιό τους — Σας ευχαριστούμε πολύ! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ»

𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝟬𝟮:𝟮𝟴 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟰.𝟮𝟬.𝟮𝟲 The Iranian leadership has forced hundreds of Ships toward the United States, mostly Texas, Louisiana, and Alaska, to get their Oil — Thank you very much! President DONALD J. TRUMP — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 20, 2026

