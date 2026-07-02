Με μια νέα, δριμεία επίθεση εναντίον των συμμάχων των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ επανήλθε στο προσκήνιο ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον έχει επενδύσει σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για την ασφάλεια των εταίρων της, χωρίς ωστόσο η ίδια να αποκομίζει το παραμικρό κέρδος.

Η χρονική στιγμή της παρέμβασης δεν είναι τυχαία, καθώς πραγματοποιείται ελάχιστες ημέρες πριν από την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Ο Τραμπ επανέφερε στο τραπέζι την πάγια ρητορική του, σύμφωνα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες επωμίζονται ένα δυσανάλογα μεγάλο οικονομικό φορτίο για τη λειτουργία του ΝΑΤΟ, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εισφορές οποιουδήποτε άλλου μέλους.

Μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ παρέθεσε συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία για την περίοδο 2014-2025. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ δαπάνησαν το αστρονομικό ποσό των 999 δισ. δολαρίων, τη στιγμή που οι υπόλοιπες δυνάμεις κινήθηκαν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα:

– Μεγάλη Βρετανία: 90,5 δισ. δολάρια

– Γαλλία: 66,5 δισ. δολάρια

– Ιταλία: 48,4 δισ. δολάρια

– Πολωνία: 44,3 δισ. δολάρια

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι τα χρήματα αυτά δόθηκαν «για να τους προστατεύουν», χωρίς η Αμερική να έχει κάποιο αντίκρισμα, χαρακτηρίζοντας μάλιστα το όλο σκηνικό ως «γελοίο».

Ο νέος στόχος του 5% και το τελεσίγραφο στην Ισπανία

Η συνεχής πίεση που ασκεί ο Τραμπ για αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών φαίνεται πως φέρνει αλλαγές, με το ΝΑΤΟ να αποφασίζει τη σταδιακή άνοδο του στόχου των δαπανών στο 5% του ΑΕΠ των χωρών-μελών έως το έτος 2035.

Ωστόσο, η απόφαση αυτή προκάλεσε εσωτερικές τριβές. Όταν η Μαδρίτη εξέφρασε την αντίθεσή της με το νέο πλαίσιο, ο Τραμπ αντέδρασε άμεσα και δυναμικά, απειλώντας με πλήρη διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία, ενώ παράλληλα ζήτησε από τη Συμμαχία να θέσει υπό αμφισβήτηση τη συμμετοχή της χώρας στον οργανισμό.