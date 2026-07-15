Αποστάσεις από τη λογική των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων επέλεξε να κρατήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στην κλιμακούμενη ένταση με την Τεχεράνη.

Πιο συγκεριμένα κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των εκπροσώπων του Τύπου, ο Αμερικανός πρόεδρος δέχθηκε ερώτηση σχετικά με το χρονικό περιθώριο που διαθέτει το Ιράν προτού η Ουάσιγκτον αποφασίσει να δώσει εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης και τη στοχοποίηση υποδομών, όπως οι γέφυρες της χώρας.

Απαντώντας στους δημοσιογράφους, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν συνηθίζει να θέτει συγκεκριμένα τελεσίγραφα ή χρονικά όρια για τις επόμενες κινήσεις του, αφήνοντας με αυτόν τον τρόπο ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η κυβέρνησή του το επόμενο διάστημα στην περιοχή.

«Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά, ξέρουν πώς πάει… Καλύτερα να φερθούν σωστά», είπε ο Τραμπ.

Σημειώνεται πως χθες Τρίτη, ο αμερικανός πρόεδρος είχε διαμηνύσει μέσω συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε «συμφωνία».

«Τα πράγματα θα πάνε αληθινά άσχημα γι’ αυτούς», καθώς «την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν σειρά οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί» και τη μεθεπόμενη θα «πάρουν σειρά οι γέφυρες» αν οι Ιρανοί «δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν», είπε ο Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο.