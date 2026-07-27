Στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να πραγματοποιήσει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Σημειώνεται πως πρόκειται για την όγδοη κατά σειρά επαφή των δύο ηγετών από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, αλλά και την πρώτη απευθείας συνομιλία τους μετά τις κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπέλυσαν οι δύο χώρες εναντίον του Ιράν.

Η επίσκεψη αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας για τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων και τη διαμόρφωση των ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Σε αυτούς τους πολύπλοκους καιρούς, πρέπει να ενεργούμε με μεγάλη αποφασιστικότητα, αλλά και μεγάλη σοφία. Θα συζητήσουμε τα θέματα στην ημερήσια διάταξη, κυρίως το Ιράν. Βέβαια, στόχος μας είναι να προστατεύσουμε την ασφάλειά μας και επίσης να διευρύνουμε τον κύκλο της ειρήνης γύρω μας», είπε ο Νετανιάχου σε δήλωση μέσω βίντεο κατά την αναχώρησή του.

Το Ισραήλ δεν είχε λάβει μέρος στην 15νθήμερη εκστρατεία βομβαρδισμών των ΗΠΑ αυτόν τον μήνα, που είχε αποτέλεσμα η Τεχεράνη να εξαπολύσει πυρά σε βάσεις των ΗΠΑ, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής σε αντίποινα.

Ο Τραμπ σταμάτησε την εκστρατεία το Σαββατοκύριακο. Το Ιράν δήλωσε ότι θα αναστείλει τις δικές του επιθέσεις όσο διαρκεί η παύση των ΗΠΑ. Το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι τυχόν επίθεσή της θα προκαλέσει δυναμική ισραηλινή απάντηση.