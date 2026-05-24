Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι συνομίλησε με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χθες το βράδυ και αμφότεροι συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν «πρέπει να εξαλείψει τον πυρηνικό κίνδυνο».

«Αυτό σημαίνει τη διάλυση των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού πυρηνικών του Ιράν και την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού του από το έδαφός του», ανέφερε ο Νετανιάχου στην πλατφόρμα X.

«Η πολιτική μου, όπως και του Προέδρου Τραμπ, παραμένει αμετάβλητη: Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι των απειλών σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».