Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν «πολύ δυνατές επιλογές» όσον αφορά το Ιράν, την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες πως βρίσκεται σε εξέλιξη ή επίκειται αιματηρή καταστολή μαζικών κινητοποιήσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Εξετάζουμε το ζήτημα πολύ σοβαρά. Ο στρατός εξετάζει το ζήτημα, και μελετάμε πολύ δυνατές επιλογές. Θα πάρουμε απόφαση», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο Air Force One.

Το Ιράν «θέλει να διαπραγματευτεί» και προετοιμάζεται συνάντηση

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι η ηγεσία του Ιράν τον κάλεσε για να διαπραγματευτεί, έπειτα από τις απειλές του για στρατιωτική δράση εν μέσω των μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Οι ηγέτες του Ιράν κάλεσαν χθες», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους πάνω στο Air Force One, προσθέτοντας ότι «μια συνάντηση είναι σε διαδικασία προετοιμασίας. Θέλουν να διαπραγματευτούν».

Ωστόσο, ο Τραμπ σημείωσε ότι «μπορεί να χρειαστεί να δράσουμε πριν από τη συνάντηση», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής παρέμβασης.

Ο Τραμπ θα συνεδριάσει την Τρίτη για την κρίση στο Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προγραμματιστεί να ενημερωθεί την Τρίτη, 13 Ιανουαρίου, από ανώτερους αξιωματούχους της Κυβέρνησής του, σχετικά με συγκεκριμένες επιλογές για την αντιμετώπιση των διαμαρτυριών στο Ιράν, ανέφερε την Κυριακή η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.

Στην προγραμματισμένη αυτή συνάντηση του Τραμπ με τους εν λόγω αξιωματούχους, θα συζητηθούν πιθανά επόμενα βήματα, όπως οι στρατιωτικές επιθέσεις, η ανάπτυξη μυστικών κυβερνο-όπλων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών και πολιτικών εγκαταστάσεων, η επιβολή περισσότερων κυρώσεων στην Κυβέρνηση του Ιράν και η ενίσχυση αντικυβερνητικών πηγών στο διαδίκτυο, αναφέρει η Wall Street Journal.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το δημοσίευμα.

Νετανιάχου: Παρακολουθούμε στενά την κλιμάκωση των διαδηλώσεων

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως το Ισραήλ παρακολουθεί στενά την κλιμάκωση των διαδηλώσεων στο Ιράν.

«Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν. Οι διαδηλώσεις για την ελευθερία έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Ο λαός του Ισραήλ και βεβαίως, όλος ο κόσμος θαυμάζουν την τεράστια γενναιότητα των πολιτών του Ιράν», δήλωσε ο Ισραηλινός ηγέτης, στην έναρξη μιας συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Όλοι ελπίζουμε ότι το περσικό έθνος θα απελευθερωθεί σύντομα από τον ζυγό της τυραννίας».

Αυξάνονται οι νεκροί – Ξεπέρασαν τους 500

Σύμφωνα με την ομάδα Ακτιβιστών Υπεράσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRANA), που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, οι νεκροί, στις δύο εβδομάδες διαδηλώσεων, έχουν ξεπεράσει τους 500.

Ο τελευταίος απολογισμός αναφορικά με τους νεκρούς, που βασίζεται σε μαρτυρίες ακτιβιστών εντός και εκτός του Ιράν, κάνει λόγο για 490 διαδηλωτές και 48 μέλη των Δυνάμεων Ασφαλείας νεκρούς, καθώς και για 10.000 συλλήψεις.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές τα στοιχεία αυτά, και οι ιρανικές Αρχές δεν έχουν δώσει στοιχεία για νεκρούς από τις ταραχές, τις οποίες αποδίδουν σε «ταραξίες» που ενθαρρύνονται από ξένες δυνάμεις.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP, Reuters