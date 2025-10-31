Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά του Τζο Μπάιντεν με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social, όπου τον χαρακτήρισε «εγκληματία» και ζήτησε την φυλάκισή του.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Πέμπτης 30/10, έγραψε: «Είναι ένας εγκληματίας και πρέπει να είναι στη φυλακή. Ένα μεγάλο καθίκι και αποτυχία. Άσχημος άνθρωπος, μέσα και έξω! Τον νίκησα κατά κράτος και μου αρέσει να τον βλέπω να στριφογυρίζει τώρα».

Η ανάρτηση έγινε αμέσως μετά τη δημοσίευση ρεπορτάζ της ιστοσελίδας Just The News, στην οποία παρουσιάζεται ότι ένα εσωτερικό υπόμνημα του FBI — με την κωδική ονομασία έρευνας «Operation Arctic Frost» — υπήρξε η βάση για τις έρευνες γύρω από τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021 και φέρεται να είχε «ελλιπή αποδεικτικά στοιχεία και νομική τεκμηρίωση».

Τι είναι η «Operation Arctic Frost» και γιατί επανέρχεται στο προσκήνιο

Η έρευνα Arctic Frost, η οποία ξεκίνησε την άνοιξη του 2022 με ευρεία εντολή του FBI και του Department of Justice (Υπουργείου Δικαιοσύνης), αφορά τις προσπάθειες του Τραμπ και των συμμάχων του, να ανατρέψουν το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020.

Σύμφωνα με στοιχεία που έφερε στο φως η Senate Judiciary Committee υπό τον Chuck Grassley, η έρευνα περιλάμβανε αίτηση για συλλογή «toll-data» τηλεφωνικών κλήσεων τουλάχιστον οκτώ Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών, καλύπτοντας την περίοδο 4-7 Ιανουαρίου 2021.

Επιπλέον, δημοσίευμα του Washington Examiner αποκάλυψε ότι το υπόμνημα που έδωσε το πράσινο φως στην έρευνα (με ημερομηνία 4 Απριλίου 2022) δεν βασιζόταν σε εσωτερικές πληροφορίες ή μυστικές πηγές, αλλά σε «open-source reporting and public statements» για πιθανές ψευδείς πιστοποιήσεις εκλεκτόρων.

Ο Τραμπ, μέσω νέας ανάρτησης, κατηγόρησε επίσης στελέχη της κυβέρνησης Μπάιντεν – όπως τον πρώην Διευθυντή του FBI, Christopher Wray, τον Γενικό Εισαγγελέα Merrick Garland και την Αναπληρωτή γενική Εισαγγελέα Lisa Monaco – ότι «υπέγραψαν» το φάκελο της Arctic Frost και «εξουσιοδότησαν παράνομη παρακολούθηση μελών του Κογκρέσου.

Η ανάρτηση του Τραμπ και οι αντιδράσεις

Η φραστική επίθεση του Trump κατά του Biden προκάλεσε έντονες αντιδράσεις:

Η δημοκρατική αξιωματούχος Ali Samarco χαρακτήρισε το σχόλιό του «τη χειρότερη περίπτωση προβολής που έχω δει ποτέ».

Η χρήστρια του X (πρώην Twitter) Kay Stainsapyr — με περισσότερους από 100.000 οπαδούς — έγραψε: «Αυτό είναι αηδιαστικό για έναν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μας κυβερνά ένας ναρκισσιστής που αντλεί ευχαρίστηση από τη σκληρότητα και τη διχόνοια».

Ο ίδιος ο Μπάιντεν δεν έχει σχολιάσει δημόσια την επίθεση ως τώρα, αν και συνεργάτες του υπενθύμισαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, παραμένει υπό διερεύνηση για σειρά ποινικών και διοικητικών υποθέσεων παρά τη νομική ασυλία που του παρέχει η θέση του.

Ποιο είναι το πολιτικό υπόβαθρο – Θέματα που «φέρνει στο προσκήνιο» η επίθεση

Η επίθεση εκ μέρους του Τραμπ δεν είναι απλώς μια προσωπική επίθεση:

Επικεντρώνεται στην υπόθεση της Arctic Frost, η οποία εγείρει ερωτήματα για πιθανή κατάχρηση εξουσίας από την κυβέρνηση Μπάιντεν και το FBI, καθώς η έρευνα φέρεται να είχε ευρύτατη εμβέλεια (160 + Ρεπουμπλικανοί υπό παρακολούθηση.

Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν αναφέρουν ότι τα αρχεία τηλεφωνικών κλήσεων δεν περιλάμβαναν περιεχόμενο των συνομιλιών, αλλά μόνο ημερομηνίες, διάρκεια και αριθμούς.

Η πολιτική ρητορική του Τραμπ στοχεύει στο να αναδείξει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, ως «αδύναμο» ή «εκτεθειμένο», ενώ παράλληλα καθιστά τον εαυτό του θύμα ή τον «δικαιωτή» των παρανόμων ενεργειών της κυβέρνησης.

Η ενέργεια αυτή έρχεται σε μια περίοδο πολιτικής έντασης, όπου ο Τραμπ προτείνει επιθετικά μέτρα κατά της κυβέρνησης, αμφισβητεί θεσμούς, και ανανεώνει το αφήγημα ότι ο ίδιος και οι υποστηρικτές του είναι υπό δίωξη.

Τι μένει να δούμε – πιθανοί αντίκτυποι και επόμενα βήματα

Θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος ακροάσεων στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Γερουσίας για την Arctic Frost και σχετικές υποθέσεις; Η Γερουσία ήδη ζητά πλήρη έγγραφα από το FBI και το DOJ. Ποιες νομικές συνέπειες μπορεί να έχει η ανάρτηση του Τραμπ εάν υπάρξουν στοιχεία για «προτροπή σε δίωξη» ή «παράνομη επίθεση» κατά προσώπου πολιτικού αντιπάλου;

Πώς θα επηρεάσει αυτή η ένταση τη δυναμική της πολιτικής αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ, ενόψει επόμενων εκλογών;

Τι θα πράξει η πλευρά Μπάιντεν και οι Δημοκρατικοί, ως προς τις κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας και πολιτική παρακολούθηση;