Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, “είναι νεκρός” μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, παρότι δεν υπάρχει επί του παρόντος καμία επιβεβαίωση από το Ιράν.

“Ο Χαμενεΐ, ένα από τα πιο διαβολικά πρόσωπα στην Ιστορία, είναι νεκρός”, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social.

Οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν “χωρίς διακοπή καθ’όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ή επίσης για όσο χρειαστεί για να επιτύχουμε τον στόχο μας για ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ, ΠΡΑΓΜΑΤΙ, ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ”, δήλωσε επίσης ο Τραμπ.