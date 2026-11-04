Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχει κάνει «πολύ καλή δουλειά», διαψεύδοντας τις φήμες ότι σκοπεύει να τον αντικαταστήσει.

«Όχι, θεωρώ ότι κάνει πολύ καλή δουλειά», απάντησε ο Τραμπ σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε σχετικά με το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Χέγκσεθ.

⚡️🇺🇸 — President Trump denied considering Secretary of War Pete Hegseth’s dismissal, contradicting CBS News’ report, saying Hegseth was “doing a very good job.” Trump credited the administration’s first raid with preventing Iran from obtaining nuclear weapons at a “very early stage.” — brane mijatovic (@brane_mija64426) November 4, 2026

Νωρίτερα, αρκετά αμερικανικά δίκτυα – όπως το CBS – μετέδιδαν πως ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να αντικαταστήσει τον Χέγκσεθ, στον απόηχο της πανωλεθρίας που υπέστησαν οι Ρεπουμπλικάνοι στις ενδιάμεσες εκλογές, μια ήττα που ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς απέδωσαν στις επιπτώσεις του πολέμου εναντίον του Ιράν.