Συνέχεια των συνομιλιών με το Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους προτού επιβιβαστεί στο Air Force One με κατεύθυνση το Μαρ-α-Λάγκο για να περάσει το Σαββατοκύριακο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν «πολύ καλές συνομιλίες» για το Ιράν και ότι οι Ιρανοί θέλουν «πολύ» να καταλήξουν σε συμφωνία.

«Το Ιράν θέλει συμφωνία – Γνωρίζουν τις συνέπειες αν δεν το κάνουν»

«Θα συναντηθούμε ξανά στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας και το Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία, όπως θα έπρεπε να θέλει να κάνει μια συμφωνία. Γνωρίζουν τις συνέπειες αν δεν το κάνουν. Αν δεν κάνουν μια συμφωνία, οι συνέπειες θα είναι πολύ σοβαρές», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Επιπροσθέτως, τόνισε αναφερόμενος στις συνομιλίες στη Μουσκάτ, στο Ομάν ότι «Και εμείς, επίσης, είχαμε πολύ καλές συνομιλίες για το Ιράν. Το Ιράν φαίνεται να θέλει πολύ να καταλήξει σε συμφωνία. Πρέπει να δούμε ποια θα είναι αυτή η συμφωνία. Αλλά νομίζω ότι το Ιράν φαίνεται να θέλει πολύ να καταλήξει σε συμφωνία».

Σημειώνεται ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία που συμμετείχε στις συνομιλίες στο Ομάν περιελάμβανε τον απεσταλμένο του προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και τον διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχο, Μπραντ Κούπερ.

«Έχουμε μια μεγάλη αρμάδα και στόλο που θα φτάσει εκεί σύντομα»

«Έχουμε μια μεγάλη αρμάδα και έχουμε ένα μεγάλο στόλο που κατευθύνεται προς αυτή την κατεύθυνση και θα φτάσει εκεί πολύ σύντομα. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», υπογράμμισε ο Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις λίγο μετά από το τέλος των συνομιλιών στο Ομάν δημοσίευσαν φωτογραφίες του αεροπλανοφόρου USS Αβραάμ Λίνκολν συνοδευόμενου από δύο πολεμικά πλοία ανεφοδιασμού και δύο σκάφη της Αμερικανικής Ακτοφυλακής που έπλεαν στην Αραβική Θάλασσα, ενώ από αέρος συνέδραμαν αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη. «Ειρήνη μέσω δύναμης», σημείωναν χαρακτηριστικά στην ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε την ανάρτηση

The Abraham Lincoln Carrier Strike Group, accompanied by two military supply ships, and two U.S. Coast Guard cutters, sailed together in the Arabian Sea today as aircraft from Carrier Air Wing 9 flew overhead. Peace through Strength! ⚓️ pic.twitter.com/xkiCk8qymB — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 6, 2026

Με πληροφορίες από CNN