Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα) ότι ο ύποπτος που άνοιξε πυρ στον χώρο έξω από την αίθουσα όπου βρισκόταν σε εξέλιξη δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών Λευκού Οίκου, με παρόντα τον Αμερικανό πρόεδρο, έφερε «πολλά όπλα».

«Ήταν, κατά κάποιον τρόπο, πολύ καλό, αληθινά πολύ καλό το ότι είδαμε κάποιον να ορμά σε σημείο ελέγχου ασφαλείας οπλισμένος με πολλά όπλα και να εξουδετερώνεται από μερικά πολύ θαρραλέα μέλη της Secret Service, τα οποία ανέλαβαν δράση πολύ γρήγορα», είπε ο Ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στην προεδρία για το επεισόδιο, περίπου δύο ώρες αφού εκτυλίχθηκε.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την ένοπλη επίθεση «μάλλον τραυματική» για την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ και επαίνεσε τις αρχές επιβολής του νόμου για την ταχεία ανταπόκριση.

Έδωσε στη δημοσιότητα και βίντεο από τη στιγμή που ο δράστης παραβίασε το σημείο ελέγχου.

Τραμπ: Ο ύποπτος «ήθελε να σκοτώσει»

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκρινε ότι ο ύποπτος ο οποίος συνελήφθη έπειτα από πυρά, έξω από τον χώρο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών Λευκού Οίκου, ήταν «δυνάμει δολοφόνος».

«Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η Δημοκρατία μας υφίσταται επίθεση από δυνητικό δολοφόνο που επιδιώκει να σκοτώσει», τόνισε ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην προεδρία, περίπου δύο ώρες μετά το συμβάν.

Το ξενοδοχείο Hilton της Ουάσινγκτον, όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, δεν είναι «ιδιαίτερα ασφαλές κτήριο», σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αναγνώρισε πάντως ότι η δύναμη που είχε αναπτυχθεί για την ασφάλεια των υψηλών προσώπων στο ξενοδοχείο το έκανε «πολύ ασφαλές».

Ο ύποπτος αναχαιτίστηκε από πράκτορες που φρουρούσαν τον χώρο προτού πλησιάσει καν την αίθουσα όπου βρίσκονταν οι υψηλοί προσκεκλημένοι της WHCA.

Μπροστά στο ξενοδοχείο αυτό είχε τραυματιστεί από σφαίρα ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν το 1981, σε απόπειρα δολοφονίας του.

Ο νυν πρόεδρος Τραμπ εκτίμησε πως ο ύποπτος είναι «μοναχικός λύκος».