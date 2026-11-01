Ελεύθερος να παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για «όσο θέλει» είναι ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, όπως διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ. Ο γερουσιαστής κατέφυγε στις ΗΠΑ έπειτα από την ήττα του στις προεδρικές εκλογές έναντι του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Ωστόσο, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να συναντηθεί μαζί του.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο της συνόδου της G20 στην Ατλάντα, υπογράμμισε ότι η Ουάσινγκτον δεν είχε καμία «άμεση εμπλοκή» στη φυγή του Μπολσονάρου από τη Βραζιλία.

Από την πλευρά του, ο Βραζιλιάνος πολιτικός αποκάλυψε την Παρασκευή ότι εγκατέλειψε τη χώρα μαζί με την οικογένειά του για να γλιτώσει τη δίωξη. Μέσω βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, περιέγραψε ότι τη Δευτέρα και ενώ είχε μόλις επισκεφθεί τον πατέρα του, Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος τελεί υπό κατ’ οίκον περιορισμό, η αστυνομία τον ειδοποίησε για την αφαίρεση των διαβατηρίων του στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

«Έφυγα για το καλό της Βραζιλίας», υποστήριξε χαρακτηριστικά, εμμένοντας στην άρνησή του να αναγνωρίσει την ήττα του από τον κεντροαριστερό Λούλα. Συνέχισε να κάνει λόγο για «εκλογική νοθεία», παρότι οι ισχυρισμοί του έχουν διαψευστεί τόσο από το κόμμα του, όσο και από τη δικαιοσύνη. Τέλος, εκτίμησε ότι η Βραζιλία θα «χρεοκοπήσει» υπό τη νέα κυβέρνηση και άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία, δηλώνοντας με νόημα: «Δεν μιλάω για το 2030, αλλά για νωρίτερα».