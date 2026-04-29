Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος φιλοξενεί τον βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου Κάρολο Γ΄στον Λευκό Οίκο, αναφέρθηκε στον πόλεμο κατά του Ιράν σε ομιλία του σε επίσημο δείπνο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι ο βασιλιάς Κάρολος δεν επιθυμεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, εντάσσοντας το ευαίσθητο ζήτημα της Μέσης Ανατολής στο πλαίσιο των δηλώσεών του κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Βρετανού μονάρχη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη δεύτερη ημέρα της τετραήμερης επίσκεψης του Βασιλιά στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια περίοδο εντάσεων στις διμερείς σχέσεις, καθώς ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, κατηγορώντας τον για ανεπαρκή στήριξη στη διαχείριση της σύγκρουσης με το Ιράν.

«Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με ζητήματα στη Μέση Ανατολή και τα πηγαίνουμε πολύ καλά», ανέφερε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια του δείπνου, σύμφωνα με την ΕΡΤ. «Έχουμε νικήσει στρατιωτικά τον συγκεκριμένο αντίπαλο και δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε σε αυτόν τον αντίπαλο, ο Κάρολος συμφωνεί μαζί μου ακόμη περισσότερο από εμένα, να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», πρόσθεσε.

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, χαρακτηρίζοντάς την ως «πολύτιμη φιλία και αιώνιο δεσμό».