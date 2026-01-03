Ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικόλας Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες οδηγήθηκαν σε πλοίο μετά τη σύλληψή τους από τις αμερικανικές δυνάμεις, και θα μεταφερθούν στη Νέα Υόρκη, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος του Μαδούρο και κατά της συζύγου του στη Νέα Υόρκη.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι κανένας Αμερικανός δεν σκοτώθηκε κατά την επιχείρηση σύλληψης του Προέδρου της Βενεζουέλας, σημειώνοντας πως τώρα οι ΗΠΑ παίρνουν αποφάσεις για το τι θα ακολουθήσει για την ηγεσία της Βενεζουέλας.

Είπε πως θα εξετάσουν κατά πόσον θα τεθεί στην ηγεσία της Βενεζουέλα η ηγέτιδα της Αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Οι ΗΠΑ θα «εμπλακούν πολύ έντονα» στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλώντας στο Fox News. «Έχουμε τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο, τις μεγαλύτερες, τις σπουδαιότερες, και θα εμπλακούμε πολύ ενεργά σε αυτό», είπε.

Πρόσθεσε πως έχει καλή σχέση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και ότι η Κίνα δεν θα έχει πρόβλημα με την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, γιατί «θα πάρουν πετρέλαιο».

Η επιχείρηση κατά του Μαδούρο στέλνει ένα μήνυμα, είπε, προσθέτοντας πως όσοι οι πιστοί στον Μαδούρο δεν θα έχουν καλό μέλλον αν παραμείνουν πιστοί στον συλληφθέντα Πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο Μαδούρο «αιχμαλωτίστηκε σε μία τοποθεσία που έμοιαζε περισσότερο με φρούριο, παρά με σπίτι» και αποκάλυψε ότι είχε μιλήσει μαζί του πριν μία εβδομάδα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τον είχε προειδοποιήσει ξανά να εγκαταλείψει τη χώρα.

Αποκάλυψε, επίσης, ότι παρακολούθησε live την επιχείρηση στο Καράκας, και ότι «ήταν σαν να παρακολουθούσα σόου στην τηλεόραση». «Αν έβλεπες την ταχύτητα, τη βία… ήταν ένα εκπληκτικό πράγμα», τόνισε και πρόσθεσε: «καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια «πηγή» της CIA οδήγησε στο σπίτι που βρισκόταν ο Μαδούρο. Η «πηγή» αναμένεται να πάρει και τα 50 εκατ. δολάρια της επικήρυξης.

Ο Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες σύρθηκαν έξω από την κρεβατοκάμαρά τους από τις αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της επιδρομής που οδήγησε στη σύλληψή τους, ανέφεραν δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα στο CNN.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ – CNN