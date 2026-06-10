Νέα απειλητικά μηνύματα προς την Τεχεράνη έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, στον απόηχο της κλιμάκωσης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα επιθετική γλώσσα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ιρανική ηγεσία θα βρεθεί αντιμέτωπη με ακόμη πιο σοβαρές συνέπειες εάν δεν αλλάξει στάση.

«Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!! Χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική γι’ αυτούς. Τώρα θα πληρώσουν το τίμημα!!!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η αναφορά του στον «νταή της Μέσης Ανατολής» ερμηνεύεται από αρκετούς αναλυτές ως έμμεση αναφορά στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Ali Khamenei, χωρίς ωστόσο ο Τραμπ να τον κατονομάζει ευθέως στην ανάρτησή του.

Οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, με το Ιράν και το Ισραήλ να ανταλλάσσουν επιθέσεις και απειλές, ενώ η Ουάσιγκτον εμφανίζεται αποφασισμένη να διατηρήσει την πίεση προς την Τεχεράνη.

Την ίδια στιγμή, διεθνείς αναλυτές επισημαίνουν ότι τα πρόσφατα ιρανικά πλήγματα κατά του Ισραήλ σηματοδοτούν μια σημαντική μεταβολή στη στρατηγική της Τεχεράνης. Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, οι επιθέσεις αυτές συγκαταλέγονται στις πιο τολμηρές κινήσεις που έχει πραγματοποιήσει το Ιράν τα τελευταία χρόνια, επιχειρώντας να επαναπροσδιορίσει τα όρια μιας αντιπαράθεσης που επί δεκαετίες διεξαγόταν κυρίως μέσω πληρεξουσίων δυνάμεων, μυστικών επιχειρήσεων και ελεγχόμενων αντιποίνων.

Με την άμεση στοχοποίηση του Ισραήλ ως απάντηση στις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στον Λίβανο, η Τεχεράνη φαίνεται να στέλνει το μήνυμα ότι οι «κόκκινες γραμμές» της δεν περιορίζονται πλέον στα σύνορά της και ότι είναι διατεθειμένη να αναλάβει μεγαλύτερα στρατηγικά ρίσκα, ακόμη και με το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης να παραμένει ανοιχτό.

Οι νέες δηλώσεις Τραμπ προστίθενται στο ήδη εκρηκτικό σκηνικό της Μέσης Ανατολής, όπου η ένταση μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζει να αυξάνεται, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση τις επόμενες ημέρες.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ αναλυτικά

«Ο στρατός του Ιράν είναι ένα απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος του, όπως το Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία τους, δεν υπάρχουν πια – Έχουν ηττηθεί ολοκληρωτικά. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καμία δράση. Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!! Χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική γι’ αυτούς, τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα!!! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»