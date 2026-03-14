Σε δηλώσεις που έκανε πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως ο πόλεμος με το Ιράν θα διαρκέσει για όσο χρειαστεί. Παράλληλα προειδοποίησε ότι η ασφαλής ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ θα προστατευθεί με κάθε κόστος.

Ακόμα επισήμανε ότι οι στόχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς. Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «έστω και λίγο οι στόχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν διαφέρουν», σχόλιο που φέρεται να αποτελεί απάντηση στην πρώτη συνέντευξη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου από την έναρξη του πολέμου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι δεν είναι σίγουρος ότι ο ιρανικός λαός θα ρίξει την Ισλαμική Δημοκρατία μόλις το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις. «Μπορείς να οδηγήσεις κάποιον στο νερό, δεν μπορείς να τον κάνεις να πιει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι η αμερικανική στρατηγική στην περιοχή παραμένει αποφασιστική. Ειδικότερα, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ είναι σε θέση να «κυριαρχήσουν».

Αναφερόμενος στην πιθανότητα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ να συνοδεύουν πλοία που διέρχονται τα Στενά του Ορμούζ, είπε ότι «θα ξεκινήσει «πολύ σύντομα».

"When will the Navy start escorting tankers through the Strait of Hormuz?"@POTUS: "It'll happen soon — very soon." — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 13, 2026

«Η κατάσταση στο Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά. Σήμερα σημειώθηκαν πολλές σημαντικές επιτυχίες», είπε ακόμα ο Ντ. Τραμπ.

«Σήμερα σημειώθηκαν πολλές σημαντικές επιτυχίες. Τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Έχουμε τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης. Θα δούμε τι θα συμβεί με τα στενά», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Η ναυτική τους δύναμη εξαφανίστηκε. Η αεροπορία τους εξαφανίστηκε. Τα περισσότερα από τα στρατεύματά τους έχουν χαθεί… Σχεδόν τα πάντα έχουν χαθεί, και θα το δείτε», δήλωσε ο Τραμπ.

"To me, it means very simply that we are in a position of dominance," says @POTUS on "unconditional surrender" by Iran. "Their navy is gone. Their air force is gone. Most of their military is gone… Just about everything is gone, and you'll see that." — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 13, 2026

Στο μεταξύ με ανάρτηση του στην προσωπική του σελίδα στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος, γνωστοποίησε ότι πραγματοποιήθηκε μετά από δική του εντολή η επίθεση στο νησί Χαργκ του Ιράν και ότι επέλεξε να μην καταστρέψει τις πετρελαϊκές υποδομές του.

Το νησί Χαργκ είναι μια έκταση 8 χιλιομέτρων στα ανοικτά των ιρανικών ακτών που είχε μείνει ανέγγιχτη κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες του πολέμου με το Ιράν. Το νησί χειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας. Από το Χαργκ διακινούνται ημερησίως μεταξύ 1,3 και 1,6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, αν και το Ιράν αύξησε τον όγκο σε 3 εκατομμύρια την ημέρα στα μέσα Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την επενδυτική τράπεζα JP Morgan, λόγω των προειδοποιήσεων του Τραμπ για επίθεση. Επιπλέον, στο νησί βρίσκονται αποθηκευμένα 18 εκατομμύρια βαρέλια ως εφεδρεία, σύμφωνα με την αμερικανική επενδυτική τράπεζα.

«Ωστόσο, εάν το Ιράν, ή οποιοσδήποτε άλλος, κάνει οτιδήποτε για να παρεμποδίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ, θα επανεξετάσω αμέσως αυτή την απόφαση. Το Ιράν δεν θα απειλήσει ποτέ τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Μέση Ανατολή ή, για την ακρίβεια, τον κόσμο», έγραψε ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Ντ. Τραμπ στο Truth Social

«Πριν από λίγα λεπτά, κατόπιν εντολής μου, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησε μία από τις πιο ισχυρές αεροπορικές επιδρομές στην ιστορία της Μέσης Ανατολής και κατέστρεψε ολοσχερώς κάθε ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ στόχο στο «στολίδι» του Ιράν, το νησί Χαργκ. Τα όπλα μας είναι τα πιο ισχυρά και εξελιγμένα που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος, αλλά, για λόγους ευπρέπειας, επέλεξα να ΜΗΝ καταστρέψω τις πετρελαϊκές υποδομές του νησιού. Ωστόσο, εάν το Ιράν, ή οποιοσδήποτε άλλος, κάνει οτιδήποτε για να παρεμποδίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ, θα επανεξετάσω αμέσως αυτή την απόφαση. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου, και μέχρι σήμερα, ανασυγκρότησα τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, μετατρέποντάς τες στη μακράν πιο θανατηφόρα, ισχυρή και αποτελεσματική δύναμη σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Ιράν δεν έχει ΚΑΜΙΑ ικανότητα να υπερασπιστεί οτιδήποτε θέλουμε να επιτεθούμε — δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούν να κάνουν γι’ αυτό! Το Ιράν ΔΕΝ θα αποκτήσει ΠΟΤΕ πυρηνικό όπλο, ούτε θα έχει τη δυνατότητα να απειλήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Μέση Ανατολή ή, για την ακρίβεια, τον κόσμο! Ο στρατός του Ιράν, και όλοι οι άλλοι που εμπλέκονται με αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς, θα ήταν σοφό να καταθέσουν τα όπλα τους και να σώσουν ό,τι έχει απομείνει από τη χώρα τους, το οποίο δεν είναι και πολύ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Moments ago, at my direction, the United States Central Command executed one of the most powerful bombing raids in the History of the Middle East, and totally obliterated every MILITARY target in Iran's crown jewel, Kharg Island. Our Weapons are the most powerful and… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) March 13, 2026

Τραμπ: «Τα σχέδια του Ιράν είναι πλέον νεκρά»

Σε νεότερη ανάρτηση του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ακόμη:

«Το Ιράν είχε σχέδια να καταλάβει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και να εξαφανίσει εντελώς το Ισραήλ. ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΙΡΑΝ, ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΝΕΚΡΑ! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Iran had plans of taking over the entire Middle East, and completely obliterating Israel. JUST LIKE IRAN ITSELF, THOSE PLANS ARE NOW DEAD! President DONALD J. TRUMP (TS: 13 Mar 19:43 ET) — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) March 13, 2026

Παράλληλα κάνοντας ένα απολογισμό στις δύο εβδομάδες του πολέμου στο Ιράν, έγραψε για τις Αμερικανικές απώλειες. «13 Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν, 200 τραυματίστηκαν, 10 τραυματίστηκαν σοβαρά και 170 τραυματίες επέστρεψαν στα καθήκοντά τους».