Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι νικήτριες.

Παραχωρώντας συνέντευξη στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον είναι ανοιχτή σε συνομιλίες με την Τεχεράνη, αλλά εξ αποστάσεως:

«Αν το Ιράν θέλει να μιλήσει, μπορεί να μας καλέσει στο τηλέφωνο», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε επικοινωνία δεν χρειάζεται να γίνει μετά από ταξίδια.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι ορισμένα από τα πρόσωπα με τα οποία διαπραγματεύονται για το Ιράν είναι «πολύ λογικά», ενώ άλλα όχι. Μάλιστα, εξέφρασε την ελπίδα ότι το Ιράν «θα φερθεί έξυπνα».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι «δεν ήταν στο πλευρό των ΗΠΑ» στο ζήτημα του Ιράν, επαναλαμβάνοντας την ενόχλησή του για τη στάση των συμμάχων.

Αναφέρθηκε και στο Ηνωμένο Βασίλειο, υποστηρίζοντας ότι το Λονδίνο δήλωσε πως θα στείλει πλοία «όταν τελειώσει ο πόλεμος», κάτι που «δεν είναι καλό», πρόσθεσε. Ο ίδιος επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να πάρουν τα πυρηνικά αποθέματα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

Ο Αραγτσί ξανά στο Ισλαμαμπάντ

Εν τω μεταξύ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προσγειώθηκε ξανά στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, έχοντας αναχωρήσει πρόσφατα από το Ομάν, σύμφωνα με το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA.

Κατά την άφιξή του στην αεροπορική βάση Νουρ Χαν, στα περίχωρα του Ισλαμαμπάντ, ο Αραγκσί έγινε δεκτός από τον Μοχσίν Νάκβι, Υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν, και τον Ρεζά Αμίρι Μογκαντάμ, πρεσβευτή του Ιράν στην Ισλαμαμπάντ, ανέφερε το IRNA την Κυριακή.

Ο Αραγτσί αναμένεται να πραγματοποιήσει έναν ακόμη γύρο περιφερειακών διαβουλεύσεων με Πακιστανούς αξιωματούχους, καθώς έχει λάβει εντολή για κάτι τέτοιο από την Τεχεράνη.

Το CNNi επικοινώνησε με το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν για σχόλια σχετικά με το ταξίδι.

Το αμερικανικό δίκτυο ανέφερε νωρίτερα ότι ο Αραγτσί είχε αναχωρήσει από την πρωτεύουσα του Ομάν, Μουσκάτ, και κατευθυνόταν πίσω στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με ιρανική πηγή. Μετά από μια σύντομη στάση στο Πακιστάν, θα ταξιδέψει στη συνέχεια στη Μόσχα, πρόσθεσε η πηγή.

Το ιδιωτικό αεροπλάνο του Υπουργού Εξωτερικών απογειώθηκε επίσης από την Τεχεράνη και πρόκειται να προσγειωθεί σύντομα στην αεροπορική βάση Νουρ Χαν, σύμφωνα με την πηγή.