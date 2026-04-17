«Ο πόλεμος στο Ιράν θα πρέπει να τελειώνει πολύ σύντομα», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε εκδήλωση στο Λας Βέγκας της Νεβάδα, που πραγματοποιήθηκε για το φορολογικό του πρόγραμμα. «Έχουν περάσει δύο μήνες. Άλλοι πόλεμοι διαρκούν 18 χρόνια, 4 χρόνια…», επισήμανε για να προσθέσει αμέσως μετά «Και ξέρετε κάτι; Θα έχουμε τη νίκη πολύ σύντομα».

«Θα έχουμε τη νίκη πολύ σύντομα… Αυτοί οι άνθρωποι ήταν μαχητές, και δεν θέλω να το προαναγγείλω, αλλά δεν τους έχει μείνει πια ναυτικό, 158 πλοία βρίσκονται στον βυθό της θάλασσας, 158. Σκεφτείτε το…» .

Παράλληλα ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν αποδείχθηκε τεράστια επιτυχία, δεχόμενος το χειροκρότημα των παρευρισκόμενων:

«Εκτοξεύθηκαν 111 ρουκέτες εναντίον ενός από τα πλοία μας, δεν θα σας πω για ποιο πρόκειται. Αυτά τα πράγματα κινούνται με ταχύτητα περίπου 3.000 μιλίων την ώρα. ΚΑΘΕ μία από αυτές, και οι 111, καταρρίφθηκαν!»

Νωρίτερα μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωνε: «Ο αποκλεισμός αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικός από τις βόμβες… Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία να καταλήξουμε πολύ σύντομα σε συμφωνία με το Ιράν».

