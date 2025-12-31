Με μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σκληραίνει τη στάση του προς τον Ρώσο ομόλογό του, σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, κοινοποιώντας ένα ιδιαίτερα επικριτικό άρθρο κατά του Πούτιν.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, κοινοποίησε ένα άρθρο γνώμης της New York Post, το οποίο κατηγορεί τη Μόσχα ότι υπονομεύει τις προσπάθειες ειρήνης και καλεί σε αυξημένη πίεση, αυστηρότερες κυρώσεις και ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Το άρθρο έχει τίτλο «Η επιθετική ρητορική του Πούτιν δείχνει ότι η Ρωσία είναι αυτή που στέκεται εμπόδιο στην ειρήνη».

Τι έγινε μετά από την τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Τραμπ τη Δευτέρα

Σύμφωνα με το άρθρο, τονίζεται η αισιοδοξία που είχε εκφράσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ο Τραμπ, μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχετικά με την πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία. Τονίζει όμως ότι αυτές οι προσδοκίες δέχθηκαν πλήγμα τη Δευτέρα, έπειτα από την τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Πούτιν.

Επισημαίνεται ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας ενημέρωσε τον Τραμπ ότι η Ρωσία θα αναθεωρήσει τη διαπραγματευτική της στάση, ισχυριζόμενος ότι ουκρανικά drones είχαν στοχοποιήσει μία από τις κατοικίες του.

«Ο Πούτιν επέλεξε το μίσος και τον θάνατο»

Στο άρθρο εκφράζονται αμφιβολίες για τους ρωσικούς ισχυρισμούς, οι οποίοι έχουν διαψευστεί από την Ουκρανία, αναφέροντας ότι «όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ρώσος δικτάτορας Βλαντίμιρ Πούτιν επέλεξε και πάλι τα ψέματα, το μίσος και τον θάνατο».

Την ίδια στιγμή, στο άρθρο αναπτύσσεται το επιχείρημα υπέρ της κλιμάκωσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, διατυπώνοντάς το με όρους που απευθύνονται προσωπικά στον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Όπως ακριβώς έκανε και στην Αλάσκα, στον Πούτιν προσφέρθηκε ειρήνη και εκείνος επέλεξε να φτύσει την Αμερική στο πρόσωπο», αναφέρει η New York Post, υπογραμμίζοντας ότι «ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν είναι έντιμος διαμεσολαβητής που μπορεί να δει τη λογική, ούτε μια επιχειρηματική ευκαιρία που μπορεί να αξιοποιηθεί».

Η στήριξη της Ρωσίας σε Ιράν και Βενεζουέλα

Παράλληλα, στο άρθρο αναφέρεται η στήριξη της Ρωσίας προς το Ιράν, καθώς και προς την ηγεσία της Βενεζουέλας, για να υποστηρίξει ότι «σε ολόκληρο τον κόσμο, η Ρωσία αντιτίθεται στην ατζέντα του Τραμπ».

«Η απάντηση δεν θα πρέπει να είναι περισσότερες παραχωρήσεις, αλλά περισσότερη πίεση», σημειώνει η εφημερίδα. «Το Κίεβο έχει κάνει το καθήκον του. Η ευθύνη θα πρέπει να περάσει στον Πούτιν: είτε πρέπει να ανταποκριθεί είτε πρέπει να αντιμετωπίσει αυστηρότερες κυρώσεις και πιο φονικά όπλα στην Ουκρανία», υπογραμμίζει.

«Η Ρωσία θέλει να βρει πρόσχημα για να απορρίψει την πρόοδο του Τραμπ»

Η Ουκρανία έχει διαψεύσει τις καταγγελίες περί επίθεσης, υπογραμμίζοντας ότι είναι ρωσική κατασκευή με στόχο την υπονόμευση των ειρηνευτικών συνομιλιών. Ο Τραμπ, ωστόσο, δήλωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα στους δημοσιογράφους ότι ήταν «πολύ θυμωμένος» για το φερόμενο περιστατικό. «Άλλο είναι να είσαι επιθετικός, γιατί είναι επιθετικοί», είπε ο Τραμπ. «Και άλλο να επιτίθεσαι στο σπίτι του. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για κάτι τέτοιο».

Το άρθρο απορρίπτει κατηγορηματικά τη ρωσική εκδοχή των γεγονότων, υποστηρίζοντας ότι «η κοινή λογική δείχνει πως πρόκειται για μια επινοημένη ή διογκωμένη αφήγηση, ώστε η Ρωσία να αποκτήσει πρόσχημα για να απορρίψει την πρόοδο που έχει σημειώσει ο Τραμπ».

Κλείνοντας, η New York Post τονίζει ότι «Ας μας γλιτώσει από τα κροκοδείλια δάκρυά του και ας αυξηθεί η πίεση».

Με πληροφορίες από τη New York Post