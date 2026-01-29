Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντίμιρ Πούτιν, συμφώνησε σε κατάπαυση πυρός, ώστε να μην χτυπηθούν το Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις για μια εβδομάδα, λόγω ακραίου ψύχους.

«Το ζήτησα προσωπικά από τον Πούτιν και μου είπε ναι»

«Ζήτησα προσωπικά από τον Πούτιν να μην ανοίξει πυρ στο Κίεβο και διάφορες πόλεις για μια εβδομάδα, δεδομένου του ρεκόρ ψύχους. Συμφώνησε να το κάνει αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, σύμφωνα με το Reuters.

«Ήταν πολύ ωραίο. Πολλοί άνθρωποι είπαν: ‘Μην χάνεις τον καιρό σου με το τηλεφώνημα, δεν θα το πάρεις αυτό’. Και το έκανε», χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Με πληροφορίες από το Reuters