Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Βενεζουελάνος πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο είναι έτοιμος «να κάνει τα πάντα» για να πέσει η ένταση με την Ουάσιγκτον, καθώς αυξάνονται τα πλήγματα των αμερικανικών δυνάμεων εναντίον σκαφών που, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, εμπλέκονται σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

«Τα έβαλε όλα στο τραπέζι… Ξέρετε γιατί; Επειδή δεν θέλει να κάνει ανοησίες με τις ΗΠΑ» είπε ο Τραμπ απαντώντας σε έναν δημοσιογράφο που τον ρώτησε αν ο Μαδούρο πρότεινε «τα πάντα», ακόμη και τους φυσικούς πόρους της χώρας του, για να εξασφαλίσει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Επίσης υποστήριξε ότι «ένα υποβρύχιο που μετέφερε ναρκωτικά» χτυπήθηκε στην Καραϊβική από τις αμερικανικές δυνάμεις. «Επιτεθήκαμε σε ένα υποβρύχιο που μετέφερε ναρκωτικά, ειδικά κατασκευασμένο για να μεταφέρει τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών» είπε, όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν επιζώντες από την επίθεση αυτή.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε την Πέμπτη ότι δύο άνθρωποι διασώθηκαν και κρατούνται από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Αυτοί δεν ήταν αθώοι άνθρωποι», επέμεινε ο Τραμπ.

«Είναι γνωστό ότι είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση εναντίον της ναρκοτρομοκρατίας», σχολίασε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς να επιβεβαιώσει αν υπάρχουν επιζώντες από το πλήγμα. Υποσχέθηκε όμως ότι «πολύ σύντομα» θα ανακοινώσει «περισσότερες λεπτομέρειες».

Πηγή: ΑΠΕ

Επιμέλεια: Χ. Μαζάνης