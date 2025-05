Σε μία καταγγελία – σοκ προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη του στο Fox News, την Παρασκευή (16/5), ισχυριζόμενος ότι μία ανάρτηση του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ, αποτελούσε κωδικοποιημένη εντολή για την δολοφονία του.

Η ανάρτηση του Κόμεϊ στο Instagram, μια φωτογραφία με κοχύλια σε μια παραλία τοποθετημένα έτσι ώστε να γράφουν τους αριθμούς 8647, χρησιμοποιήθηκε από υποστηρικτές του Τραμπ για να ισχυριστούν ότι επρόκειτο για μια κλήση για τη δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ. Ο Κόμεϊ έγραφε στη λεζάντα «Ωραίος σχηματισμός κογχυλιών στη βόλτα μου στην παραλία». Η Μυστική Υπηρεσία δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει σχετική έρευνα.

Κάποιοι την ερμήνευσαν ως κωδικοποιημένο μήνυμα, με το «86» να είναι αργκό για το «ξεφορτωθείτε» και το «47» να αναφέρεται στον Τραμπ, ο οποίος είναι ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Κόμεϊ αργότερα διέγραψε την ανάρτηση και ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας: «Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι κάποιοι συνδέουν αυτούς τους αριθμούς με τη βία. Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό, αλλά αντιτίθεμαι σε κάθε είδους βία, γι’ αυτό και κατέβασα την ανάρτηση».

Ο Τραμπ, ωστόσο, δεν είναι πεπεισμένος: «Ήξερε ακριβώς τι σήμαινε αυτό. Ένα παιδί ξέρει τι σήμαινε αυτό», είπε. «Αν είσαι ο διευθυντής του FBI και δεν ξέρεις τι σήμαινε αυτό – αυτό σήμαινε δολοφονία, και το λέει ξεκάθαρα».

Όταν ρωτήθηκε αν ο Κόμεϊ θα πρέπει να αντιμετωπίσει συνέπειες, ο Τραμπ αρνήθηκε να δώσει μια οριστική απάντηση, αλλά είπε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ διεξάγουν έρευνα.

«Αν είχε καθαρό ιστορικό – δεν έχει, είναι ένας βρώμικος αστυνομικός- θα μπορούσα να καταλάβω κάποια επιείκεια. Αλλά θα τους αφήσω να πάρουν αυτή την απόφαση», είπε.

Ο αριθμός 86 είχε επίσης χρησιμοποιηθεί από Ρεπουμπλικάνους που ζητούσαν την αποπομπή του Τζο Μπάιντεν: για παράδειγμα, μπλουζάκια που πωλούνται στο Amazon αναγράφουν «8646» , υποδεικνύοντας μια έκκληση για έξοδο από την προεδρία του Μπάιντεν (του 46ου προέδρου).

«Ο ατιμασμένος πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, μόλις ζήτησε τη δολοφονία του Προέδρου Τραμπ», έγραψε η διευθύντρια εσωτερικής ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, στο X. «Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και η Μυστική Υπηρεσία διερευνούν αυτήν την απειλή και θα απαντήσουν κατάλληλα».

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι η υπηρεσία του θα «παρέχει κάθε απαραίτητη υποστήριξη» στο πλαίσιο έρευνας με επικεφαλής την Μυστική Υπηρεσία.

Ο Άντονι Γκουλιέλμι, εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασφαλείας του προέδρου, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η υπηρεσία διερευνά οτιδήποτε θα μπορούσε να εκληφθεί ως απειλή. «Γνωρίζουμε τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του πρώην διευθυντή του FBI και λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τέτοιες ρητορικές», πρόσθεσε.

We vigorously investigate anything that can be taken as a potential threat against our protectees. We are aware of the social media posts by the former FBI Director & we take rhetoric like this very seriously. Beyond that, we do not comment on protective intelligence matters. pic.twitter.com/uhYSB7GYvt

— Anthony Guglielmi (@SecretSvcSpox) May 16, 2025