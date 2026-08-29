Μια λίμνη που ξαναβαφτίστηκε, συμφωνία με τη Βενεζουέλα, σοκαριστικές αναρτήσεις στο Διαδίκτυο, επαφές με τον Τύπο και άλλα πολλά… Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να μιλά πλέον για το Ιράν, ούτε για τον πληθωρισμό, δηλαδή για τα δύο θέματα που στοιχειώνουν την θητεία του.

Η δημοτικότητά του βρίσκεται στα τάρταρα και το κόμμα του, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, απειλείται με συντριπτική ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου που θα αποφασίσουν ποιος θα έχει τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Ο Τραμπ είναι σπεσιαλίστας των αντιπερισπασμών, αλλά είναι δύσκολο να αλλάξεις την γνώμη των ανθρώπων όταν τους μιλάς για πράγματα που βιώνουν απευθείας «κάθε φορά που γεμίζουν το καρότσι του σουπερμάρκετ ή φουλάρουν το ρεζεβουάρ», δηλώνει ο William Galston του Brookings Institution. Στην πραγματικότητα πρόκειται για την εφαρμογή μιας στρατηγικής που χρησιμοποιεί συχνά: δημιουργεί φασαρία για να καλύψει τον βόμβο στο βάθος, στην περίπτωσή μας την διαδοχή των δημοσκοπήσεων, η μία χειρότερη από την άλλη.

Σημειώνεται πως αυτή την εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ τράβηξε, για λίγο, την προσοχή των μέσων ενημέρωσης ανακοινώνοντας ότι ξαναβαφτίζει την Λίμνη Οντάριο σε… «Λίμνη της Αμερικής».

«Αξιοθρήνητη απόπειρα αντιπερισπασμού»

«Αξιοθρήνητη απόπειρα αντιπερισπασμού», δήλωσε ο επικεφαλής των Δημοκρατικών της Γερουσίας Τσακ Σούμερ. ‘Ομως δεν είναι μόνο οι αντίπαλοί του που τον επικρίνουν, καθώς και ο influencer της ριζοσπαστικής δεξιάς Ματ Γουόλς χαρακτήρισε «βλακώδη πολιτικά» την ιδέα, θεωρώντας ότι κάνει ένα «δώρο» στην αμερικανική αριστερά. Κατά την γνώμη του, «το νούμερο 1 πρόβλημα των Ρεπουμπλικανών στις “ενδιάμεσες” θα είναι να απαντήσει στην κατηγορία ότι δεν χρησιμοποίησαν την θητεία τους για να υπηρετήσουν τα συμφέροντα των μέσων Αμερικανών. Και η πρόσφατη στάση του Ντόναλντ Τραμπ χρησιμεύει για να υποστηρίξει αυτήν την κατηγορία», προειδοποίησε μέσω του Χ.

Η αντιμεταναστευτική πολιτική είναι από τις λίγες που ακολουθούν την ρότα που έχει ορίσει ο Τραμπ. Η κυβέρνηση διαφημίζει ασταμάτητα την εκστρατεία των μαζικών απελάσεων που συχνότατα εφαρμόζεται με όρους που χαρακτηρίζονται απάνθρωποι από την δημοκρατική αντιπολίτευση.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δημοσίευσε επί παραδείγματι ένα κλιπ που δείχνει την επιβίβαση σε αεροπλάνο Αϊτινών δεμένων πισθάγκωνα μετά την κατάργηση του καθεστώτος που τους είχε επιτρέψει τη νόμιμη είσοδο στις ΗΠΑ. Το μοντάζ, με μουσική υπόκρουση, χαρακτηρίσθηκε εξευτελιστικό και ρατσιστικό.

Τα «έκτακτα μέτρα»

Σχετικά με τα υπόλοιπα, η σύρραξη στο Ιράν διαρκεί πολύ περισσότερο από τις λίγες εβδομάδες περιπάτου που είχε υποσχεθεί ο Τραμπ και, κυρίως, οι Αμερικανοί συνεχίζουν να περιμένουν την μείωση του κόστους διαβίωσης που τους είχε υποσχεθεί.

Η κυβέρνηση Τραμπ πληθαίνει τα έκτακτα μέτρα καθώς πλησιάζουν οι εκλογές σε διάφορους τομείς: μαζικές εισαγωγές βόειου κρέατος, «για να κάνουμε και πάλι το αμερικανικό κοπάδι μεγάλο», με στόχο την μείωση των τιμών, εξαγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων για τον κατευνασμό των αγορών, αποστολή εξπρές του αρχηγού της CIA για «αποτρέψει τον Πούτιν από επίθεση κατά νατοϊκής χώρας, υποστηρίζει ο αμερικανικός Τύπος.

Ο Τραμπ, που κανονικά λατρεύει τις συζητήσεις με δημοσιογράφους, τώρα τις έχει μειώσει ή τις τελειώνει στα γρήγορα. Στην αρχή της θητείας του έδινε σχεδόν καθημερινά συνεντεύξεις Τύπου που διαρκούσαν μέχρι και μία ώρα.

Πλέον προτιμά να δίνει μία μεγάλη συνέντευξη την εβδομάδα σε κάποιο πρόσωπο του νεφελώματος MAGA στην οποία λέει ό,τι του αρέσει και κανείς δεν τον στριμώχνει. Ο Τραμπ συνεχίζει πάντως να εκφράζεται μέσω της πλατφόρμας Truth Social τρολάροντας για να δημιουργήσει αντιδράσεις.

Δημοσίευσε, επί παραδείγματι, σκίτσο που τον παρουσιάζει με την Ντόλι Πάρτον στο πλευρό του και κατηγορήθηκε ότι προσπαθεί να οικειοποιηθεί την μνήμη της. Δημοσίευσε επίσης την δική του κατάταξη Αμερικανών Προέδρων που εξόργισε: Λίνκολν και Ουάσινγκτον χαρακτηρίζονται με μεγαλοθυμία «πολύ καλοί», ο Κλίντον «μέτριος», ο Κάρτερ, ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν «αποτυχημένοι».

Ο ίδιος στην κορυφή, μόνος και …«Ο Μεγαλύτερος Πρόεδρος».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ και AFP