Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι απομάκρυνε τον υπουργό του Πολεμικού Ναυτικού, Τζον Φέλαν, λόγω διαφωνιών σχετικά με την ναυπηγική πολιτική, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Φέλαν «δυναμικό και απαιτητικό», προσθέτοντας ότι προέκυψαν συγκρούσεις με άλλα στελέχη, κυρίως ως προς την κατασκευή και την αγορά νέων πλοίων.

«Κάποιοι τον συμπαθούσαν, κάποιοι όχι, και αυτό συνήθως ισχύει για τα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, η απομάκρυνση του Φέλαν σχετίζεται με την εκτίμηση ότι προχωρούσε με αργούς ρυθμούς στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων για την επιτάχυνση της ναυπηγικής παραγωγής.

Το Πεντάγωνο δεν έδωσε επίσημη εξήγηση για την απομάκρυνσή του.

Τη θέση του υπηρεσιακού υπουργού του Πολεμικού Ναυτικού ανέλαβε ο υφυπουργός Χανγκ Κάο, ο οποίος – σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα – είχε επίσης τεταμένη σχέση με τον Φέλαν.