Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι μπλοκάρει πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, δηλώσεις που έρχονται σε έντονη αντίθεση με τη θέση των ευρωπαϊκών συμμάχων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η Μόσχα δεν επιδεικνύει ουσιαστικό ενδιαφέρον για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στο Reuters από το Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη, ο Τραμπ τόνισε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να βάλει τέλος στη σχεδόν τετραετή εισβολή στην Ουκρανία, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίζεται πιο διστακτικός. «Νομίζω ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να κάνει συμφωνία. Η Ουκρανία φαίνεται λιγότερο πρόθυμη να προχωρήσει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση γιατί οι διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη επιλύσει τη σύγκρουση, ο Τραμπ απάντησε απλώς: «Ο Ζελένσκι», αφήνοντας να εννοηθεί η απογοήτευσή του από τον Ουκρανό ηγέτη.

Οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται τις τελευταίες εβδομάδες στις εγγυήσεις ασφάλειας για μια μεταπολεμική Ουκρανία, ώστε να αποφευχθεί νέα εισβολή από τη Ρωσία, με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές να πιέζουν ουσιαστικά το Κίεβο να εγκαταλείψει περιοχές στο ανατολικό Ντονμπάς στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει για ένα ενδεχόμενο ταξίδι του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Ουίτκοφ και του γαμπρού του, Τζάρεντ Κούσνερ, στη Μόσχα.

Όταν ρωτήθηκε αν θα συναντούσε τον Ζελένσκι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας την επόμενη εβδομάδα, ο Τραμπ απάντησε ότι θα το έκανε, αλλά υπονόησε ότι δεν υπάρχουν οριστικοποιημένα σχέδια. «Θα το έκανα — αν είναι εκεί», είπε ο Τραμπ. «Κι εγώ θα είμαι εκεί».

Σε ερώτηση γιατί θεωρεί ότι ο Ζελένσκι καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ περιορίστηκε να πει: «Νομίζω απλώς ότι δυσκολεύεται να φτάσει εκεί». Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει δημόσια ότι δεν πρόκειται να παραχωρήσει εδαφικές περιοχές στη Μόσχα, επικαλούμενος το σύνταγμα της χώρας του.

Πηγή: Reuters