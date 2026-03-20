Σε μια σειρά αιχμηρών δηλώσεων προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίστηκε βέβαιος για την έκβαση της σύγκρουσης με το Ιράν, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο εκεχειρίας.

Συγκεκριμένα κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «έχουν νικήσει», υποστηρίζοντας πως οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξουδετερώσει το ναυτικό, την αεροπορία και τα αντιαεροπορικά συστήματα της Τεχεράνης.

Όπως ανέφερε, η Ουάσιγκτον κινείται πλέον με «πλήρη ελευθερία» στο πεδίο επιχειρήσεων, εκτιμώντας ότι από στρατιωτικής άποψης το Ιράν έχει ουσιαστικά ηττηθεί.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η Τεχεράνη συνεχίζει να προκαλεί προβλήματα στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, εκφράζοντας ωστόσο την πεποίθηση ότι το ζήτημα θα επιλυθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, απηύθυνε κάλεσμα προς την Κίνα και την Ιαπωνία να συμβάλουν ενεργά στη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική και προς το Ηνωμένο Βασίλειο, κάνοντας λόγο για καθυστερημένη αντίδραση του Λονδίνου. Την ίδια ώρα, εκτίμησε ότι το Ισραήλ και η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου θα είναι έτοιμοι να τερματίσουν τον πόλεμο μόλις ολοκληρωθούν οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε κατηγορηματικός απέναντι σε οποιοδήποτε σενάριο εκεχειρίας, ενώ κατήγγειλε την ιρανική ηγεσία για καταστολή και εκτελέσεις διαδηλωτών στο εσωτερικό της χώρας.