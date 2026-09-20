Σε δηλώσεις γύρω από τις επικίνδυνες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια τοποθέτησής του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε εκτενώς στη στάση των σιιτών ανταρτών Χούθι της Υεμένης, υποστηρίζοντας πως η οργάνωση έχει διαμηνύσει την πρόθεσή της να μην καταφέρει πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων.

Παρά το γεγονός ότι οι Χούθι συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι οι αντάρτες έχουν καταστήσει σαφές πως δεν επιθυμούν μια απευθείας αντιπαράθεση με τις δυνάμεις της Ουάσιγκτον.

«Ο πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε μόνιμη επαφή με τους Χούθι οι οποίοι έχουν δεχθεί να μην πολεμήσουν τις ΗΠΑ», δήλωσε ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου Τρέι Γινγκστ.

Εξάλλου ο Τραμπ επεσήμανε ότι είναι σε «φάση λήψης αποφάσεων» αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

«Το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιλογές που εξετάζει αυτή την περίοδο είναι να εξαλείψει τη χώρα, να την αφήσει «να σαπίσει» οικονομικά ή να διαπραγματευθεί μια συμφωνία, προσθέτοντας ότι «πολύ μεγάλα πράγματα θα συμβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον».