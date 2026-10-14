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Με νέα ανάρτησή του στην προσωπική του πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι οι Χούθι επιδιώκουν να αυξήσουν τις τιμές της ενέργειας καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, προειδοποιώντας παράλληλα ότι «δεν θα ξεχάσει ποτέ» τις επιθέσεις τους στη Σαουδική Αραβία.
«Οι αντάρτες της Υεμένης συμπεριφέρονται πολύ άσχημα, πιθανώς κατ’ εντολή του Ιράν. Με τις πρόσφατες επιθέσεις τους, έδειξαν να ενεργούν με πολύ άσχημο τρόπο, πλήττοντας τη Σαουδική Αραβία και προσπαθώντας σκόπιμα να αυξήσουν τις τιμές του πετρελαίου, κάτι που δεν είναι ωραίο», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος για να προσθέσει στη συνέχεια: «Κάποιος θα έπρεπε να τους εξηγήσει ότι δεν είμαι υποψήφιος στις εκλογές, αλλά θα είμαι εκεί μετά τις εκλογές και δεν θα το ξεχάσω ποτέ».
Η απειλητική ανάρτηση του Ντ. Τραμπ
«Οι Χούθι συμπεριφέρονται πολύ άσχημα. Νόμιζα ότι πήραν το μάθημά τους πριν από ένα χρόνο, όταν τους βομβαρδίσαμε μέχρι αηδίας και, κατόπιν αιτήματός τους, σταματήσαμε. Παρέμειναν σιωπηλοί για πολύ καιρό, αλλά τώρα επανήλθαν, πιθανώς κατόπιν εντολής του Ιράν, το οποίο είναι ένα αποτυχημένο κράτος, χωρίς Ναυτικό, χωρίς Πολεμική Αεροπορία, με τη χειρότερη οικονομία στον κόσμο και πληθωρισμό 301%, και με πολύ άσχημο τρόπο, χτυπώντας τη Σαουδική Αραβία και προσπαθώντας σκόπιμα να ανεβάσουν τις τιμές του πετρελαίου, πιθανώς πριν από τις αμερικανικές εκλογές — ΚΑΘΟΛΟΥ ΩΡΑΙΟ. Κάποιος πρέπει να τους εξηγήσει ότι δεν είμαι υποψήφιος στις εκλογές, έχω ήδη κερδίσει, ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΝΙΚΗ, αλλά θα είμαι εκεί μετά τις εκλογές και δεν θα το ξεχάσω ποτέ! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».
The Houthis are behaving very badly. I thought they learned their lesson a year ago when we bombed the HELL out of them and, at their request, stopped. They’ve been silent for a long time, but now they’ve emerged again, probably at the behest of Iran, which is a Failing Nation, with No Navy, No Airforce, the World’s Worst Economy, and 301% Inflation, in a very nasty way, hitting Saudi Arabia, and purposefully trying to drive up Oil Prices, probably prior to the U.S. Elections — NOT NICE. Somebody should explain to them that I’m not running in the Elections, I’ve already won, IN A MASSIVE LANDSLIDE, but I’ll be there after the Elections, and I will never forget! President DONALD J. TRUMP
( TS: Oct 13 2026, 12:04 PM ET )
— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 13, 2026