Με νέα ανάρτησή του στην προσωπική του πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι οι Χούθι επιδιώκουν να αυξήσουν τις τιμές της ενέργειας καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, προειδοποιώντας παράλληλα ότι «δεν θα ξεχάσει ποτέ» τις επιθέσεις τους στη Σαουδική Αραβία.

«Οι αντάρτες της Υεμένης συμπεριφέρονται πολύ άσχημα, πιθανώς κατ’ εντολή του Ιράν. Με τις πρόσφατες επιθέσεις τους, έδειξαν να ενεργούν με πολύ άσχημο τρόπο, πλήττοντας τη Σαουδική Αραβία και προσπαθώντας σκόπιμα να αυξήσουν τις τιμές του πετρελαίου, κάτι που δεν είναι ωραίο», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος για να προσθέσει στη συνέχεια: «Κάποιος θα έπρεπε να τους εξηγήσει ότι δεν είμαι υποψήφιος στις εκλογές, αλλά θα είμαι εκεί μετά τις εκλογές και δεν θα το ξεχάσω ποτέ».

Η απειλητική ανάρτηση του Ντ. Τραμπ

«Οι Χούθι συμπεριφέρονται πολύ άσχημα. Νόμιζα ότι πήραν το μάθημά τους πριν από ένα χρόνο, όταν τους βομβαρδίσαμε μέχρι αηδίας και, κατόπιν αιτήματός τους, σταματήσαμε. Παρέμειναν σιωπηλοί για πολύ καιρό, αλλά τώρα επανήλθαν, πιθανώς κατόπιν εντολής του Ιράν, το οποίο είναι ένα αποτυχημένο κράτος, χωρίς Ναυτικό, χωρίς Πολεμική Αεροπορία, με τη χειρότερη οικονομία στον κόσμο και πληθωρισμό 301%, και με πολύ άσχημο τρόπο, χτυπώντας τη Σαουδική Αραβία και προσπαθώντας σκόπιμα να ανεβάσουν τις τιμές του πετρελαίου, πιθανώς πριν από τις αμερικανικές εκλογές — ΚΑΘΟΛΟΥ ΩΡΑΙΟ. Κάποιος πρέπει να τους εξηγήσει ότι δεν είμαι υποψήφιος στις εκλογές, έχω ήδη κερδίσει, ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΝΙΚΗ, αλλά θα είμαι εκεί μετά τις εκλογές και δεν θα το ξεχάσω ποτέ! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».